Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как справиться с льдом под колёсами: хитрый способ от опытных водителей
Маски, пилинги и массаж: спасение кожи после новогодних праздников
Доступный электромобиль BYD Atto 2: характеристики и перспективы
Тайна гусиного мяса: полезное, вкусное и забытое
SMAS-лифтинг: как вернуть молодость без швов и реабилитации
В какое время нужно завтракать, чтобы не бояться высокого холестерина
Шагомер больше не нужен? Учёные усомнились в надобности ходить по 10 тысяч шагов в день
Туалетная бумага, пропитанная уксусом: нестандартное применение в быту
Капуста больше никогда не будет растрескиваться, если поступать таким образом

Самая крутая улица Гонконга: что посмотреть на Голливуд-роуд

2:48
Туризм

Если вы планируете путешествие в Азию, обязательно внесите Гонконг в свой список. Этот яркий и динамичный город удивляет историей, культурой, гастрономией и шопингом.

Гонконг
Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Гонконг

Одно из самых впечатляющих мест здесь — Голливуд-роуд, улица, которая в 2024 году была названа второй по крутости в мире по версии TimeOut.

Почему Голливуд-роуд такая популярная?

Голливуд-роуд выделяется своим богатым культурным наследием и модной атмосферой. Когда-то она была важным торговым центром во времена британской колонии, а сегодня превратилась в настоящий рай для ценителей искусства, антиквариата и гастрономии. Здесь вы найдёте множество галерей, магазинов и ресторанов.

Как добраться?

Голливуд-роуд расположена между районами Шеунг-Ван и Центральным на острове Гонконг. Добраться сюда можно на такси или на городской железной дороге MTR до станции «Центральная». Оттуда всего несколько минут пешком до начала улицы.

Шопинг на Голливуд-роуд

Эта улица — идеальное место для тех, кто ищет необычные сувениры и антиквариат. На Голливуд-роуд есть множество магазинов, где можно приобрести:

  • Традиционные китайские артефакты;
  • Винтажную одежду и украшения;
  • Редкие пластинки и дизайнерские товары.

Особенно стоит заглянуть в Goods of Desire — известный гонконгский бренд, предлагающий стильные товары для дома. Также не пропустите Аппер-Ласкар-Роу (или Кэт-стрит) — популярный блошиный рынок, где продаются антиквариат и винтажные сокровища.  

Кулинарное разнообразие

Голливуд-роуд славится своими ресторанами и барами. Среди них:

  • Tate Dining Room — ресторан с мишленовской звездой;
  • Busan Night — современная закусочная с азиатским колоритом;
  • Maggie Choo и Lockdown — популярные бары с отличной атмосферой.

На улице вы найдёте не только традиционные китайские блюда, но и кухни Франции, Италии, Кореи и других стран.

Искусство и история

Любителям истории и культуры обязательно стоит посетить храм Ман Мо. Построенный в XIX веке, он украшен резьбой по дереву и камню, а также уникальными спиралевидными благовониями. Перед посещением важно ознакомиться с местными традициями и соблюдать дресс-код.

Голливуд-роуд также радует яркими фресками и уличным искусством. Обязательно загляните в галерею Kwai Fung Hin или музей Лян И, где представлены работы современных китайских художников и уникальные экспонаты.

Уточнения

Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира. Гонконг занимает первое место по ожидаемой продолжительности жизни и первое место среди городов мира по количеству самых высоких небоскрёбов. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Наука и техника
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных Аудио 
Сочные чебуреки с нежной начинкой: секреты приготовления
Еда и рецепты
Сочные чебуреки с нежной начинкой: секреты приготовления Аудио 
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Недвижимость
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Последние материалы
SMAS-лифтинг: как вернуть молодость без швов и реабилитации
В какое время нужно завтракать, чтобы не бояться высокого холестерина
Самая крутая улица Гонконга: что посмотреть на Голливуд-роуд
Шагомер больше не нужен? Учёные усомнились в надобности ходить по 10 тысяч шагов в день
Туалетная бумага, пропитанная уксусом: нестандартное применение в быту
Капуста больше никогда не будет растрескиваться, если поступать таким образом
Стало известно, в чём Филипп Киркоров до сих пор берёт пример с Аллы Пугачёвой
Луна покидает Землю: как это изменит нашу жизнь
Россети Юг рассматривает выход из проекта базы отдыха Энергетик
Кошка с лишним весом: что делать и чем это грозит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.