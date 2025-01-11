Самая крутая улица Гонконга: что посмотреть на Голливуд-роуд

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы планируете путешествие в Азию, обязательно внесите Гонконг в свой список. Этот яркий и динамичный город удивляет историей, культурой, гастрономией и шопингом.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние Гонконг

Одно из самых впечатляющих мест здесь — Голливуд-роуд, улица, которая в 2024 году была названа второй по крутости в мире по версии TimeOut.

Почему Голливуд-роуд такая популярная?

Голливуд-роуд выделяется своим богатым культурным наследием и модной атмосферой. Когда-то она была важным торговым центром во времена британской колонии, а сегодня превратилась в настоящий рай для ценителей искусства, антиквариата и гастрономии. Здесь вы найдёте множество галерей, магазинов и ресторанов.

Как добраться?

Голливуд-роуд расположена между районами Шеунг-Ван и Центральным на острове Гонконг. Добраться сюда можно на такси или на городской железной дороге MTR до станции «Центральная». Оттуда всего несколько минут пешком до начала улицы.

Шопинг на Голливуд-роуд

Эта улица — идеальное место для тех, кто ищет необычные сувениры и антиквариат. На Голливуд-роуд есть множество магазинов, где можно приобрести:

Традиционные китайские артефакты;

Винтажную одежду и украшения;

Редкие пластинки и дизайнерские товары.

Особенно стоит заглянуть в Goods of Desire — известный гонконгский бренд, предлагающий стильные товары для дома. Также не пропустите Аппер-Ласкар-Роу (или Кэт-стрит) — популярный блошиный рынок, где продаются антиквариат и винтажные сокровища.

Кулинарное разнообразие

Голливуд-роуд славится своими ресторанами и барами. Среди них:

Tate Dining Room — ресторан с мишленовской звездой;

Busan Night — современная закусочная с азиатским колоритом;

Maggie Choo и Lockdown — популярные бары с отличной атмосферой.

На улице вы найдёте не только традиционные китайские блюда, но и кухни Франции, Италии, Кореи и других стран.

Искусство и история

Любителям истории и культуры обязательно стоит посетить храм Ман Мо. Построенный в XIX веке, он украшен резьбой по дереву и камню, а также уникальными спиралевидными благовониями. Перед посещением важно ознакомиться с местными традициями и соблюдать дресс-код.

Голливуд-роуд также радует яркими фресками и уличным искусством. Обязательно загляните в галерею Kwai Fung Hin или музей Лян И, где представлены работы современных китайских художников и уникальные экспонаты.

Уточнения

Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира. Гонконг занимает первое место по ожидаемой продолжительности жизни и первое место среди городов мира по количеству самых высоких небоскрёбов.

