Непокорённая высота: Феномен зимних туристов начинает доминировать в чешских горах

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зимние походы по горным хребтам традиционно ассоциировались с беговыми лыжами и лыжным альпинизмом. Тем не менее, в наши дни многие путешественники, направляющиеся в чешские горы, чаще всего не используют лыжи и передвигаются по высотным участкам пешком.

Фото: Wikimedia Commons by Fabian Schneiter is licensed under Public domain вид на горы

Туристы, одетые в лёгкие толстовки и джинсы, смело отправляются в суровые края зимних Крконошей с целью сделать эффектные фотографии на фоне снежных ландшафтов. То же самое делают и их польские соседи, поднимаясь на гору по канатной дороге. Это поведение, характерное для приезжих, вызывает тревогу у спасателей горных служб обеих стран и становится всё более актуальной проблемой.

Когда погода начинает портиться или у туристов заканчиваются силы, зачастую возникает трудная ситуация. Большинство пешеходов, отправляясь в горы, не имеют всей необходимой экипировки. Хотя они могут быть одеты в современные куртки и штаны, они совершенно игнорируют такие важные элементы зимнего снаряжения, как снегоступы или налобные фонари. Без специальных приспособлений передвигаться по даже относительно пологой местности становится сложно, а отсутствие лыж увеличивает риск скольжения на замёрзшем грунте.

Все эти аспекты могут привести к опасным ситуациям, и каждое такое движение оказывается весьма изнурительным. Поэтому спасательные службы нередко вынуждены вмешиваться, чтобы помочь туристам, которые неправильно оценили свои силы, упали или застряли в глубоких снежных сугробах.

Кроме того, непредсказуемая погода в Крконошах также представляет серьёзную угрозу для пешеходов. Она может всего за несколько минут смениться с солнечного спокойствия на жёсткую метель, которая быстро истощает физические ресурсы. В то время как лыжник может довольно быстро покинуть опасную зону, спускшись на более безопасные низины, медленно движущиеся пешеходы могут долгое время находиться под воздействием неблагоприятных погодных условий, что значительно увеличивает риск неприятных ситуаций.

Уточнения

Че́хия — государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км).

