Как безопасно путешествовать по Бразилии: советы для туристов

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бразилия, известная своими бескрайними пляжами, карнавалами и уникальной природой, является одной из самых опасных стран для женщин. В 2024 году она заняла второе место в мире по уровню опасности для женщин.

Фото: commons.wikimedia.org by Майк Пил (www.mikepeel.net), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сантос, Бразилия

Несмотря на протесты и призывы к ужесточению законов, многие преступления остаются безнаказанными. Международные организации, включая ООН, призывают к введению протоколов, которые помогут бороться с гендерным насилием и обеспечивать поддержку пострадавшим.

Советы по безопасности для путешественников

Если вы планируете посетить Бразилию, важно быть бдительным и соблюдать меры предосторожности:

Избегайте прогулок в одиночестве ночью и плохо освещённых мест.

Не храните ценные вещи в карманах; используйте сумки через плечо.

Оставляйте паспорта и банковские карты в номере отеля, беря с собой только копии документов и одну карту.

Не принимайте еду и напитки от незнакомцев.

На пляже держите вещи при себе или используйте водонепроницаемые сумки.

Программа Smart Traveler Enrollment поможет вам быть в курсе всех актуальных рекомендаций по безопасности. Зарегистрировавшись, вы получите уведомления о возможных рисках и доступ к поддержке в чрезвычайных ситуациях.

Почему стоит всё же посетить Бразилию

Несмотря на проблемы, Бразилия остаётся страной с богатой культурой, потрясающими пейзажами и тёплым гостеприимством.

Амазонские джунгли, пляжи Рио-де-Жанейро, знаменитый карнавал и гастрономические открытия делают эту страну незабываемой.

Правильная подготовка и соблюдение мер безопасности позволят вам насладиться её красотой, минимизируя риски.

Уточнения

Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Бразилия является крупнейшей страной Южной Америки и Латинской Америки как по территории, так и по численности населения. Единственная португалоязычная страна во всей Америке. Столица — город Бразилиа.

