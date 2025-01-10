В Тюмени у предприимчивых туристов изъяли 56 килограммов дубайского шоколада на 1 млн. рублей

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Двое мужчин прилетели из Объединенных Арабских Эмиратов в Тюмень, но на границе у них возникли проблемы. В их багаже обнаружили 256 плиток дубайского шоколада весом 56 килограммов, общей стоимостью 940 тысяч рублей.

Фото: Канал t.me/customs_rf by Скриншот видео канала t.me/customs_rf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дубайский шоколад

В ходе допроса мужчины признались, что купили товар для перепродажи и не планировали его декларировать.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, "мужчины подтвердили, что кондитерские изделия были приобретены для розничной торговли на территории города, и они не намеревались подавать декларации на товар по установленной форме".

Шоколад изъяли, а на мужчин возбудили два административных протокола. По одному из них уже состоялся суд. На судебном заседании шоколадный пассажир неожиданно изменил свои показания и заявил, что это была посылка для родственников.

"В судебном заседании правонарушитель согласился с совершенным деянием. Он объяснил, что привез шоколад в качестве подарка для своих близких и не знал о необходимости декларировать его", — пояснили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незадекларированных товарах. Они также конфисковали 72 плитки продукта, а по второй партии, состоящей из 184 порций шоколада, решение пока не принято, отметили в сообщении.

Ранее в генконсульстве России в Дубае предупредили соотечественников не принимать посылки от незнакомых людей, которые просят передать сиротам десять коробок дубайского шоколада.

Уточнения

Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

