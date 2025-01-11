Ограничения на полёты над Россией европейских авиакомпаний продлены до лета 2025 года

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило свои рекомендации по использованию воздушного пространства России. Перевозчикам настоятельно рекомендовано избегать полётов над европейской частью страны, включая районы полётной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары.

Фото: www.flickr.com by Condor.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардессы авиакомпании Condor

Эти ограничения будут действовать до 31 июля 2025 года, но агентство оставляет за собой право пересмотреть их при изменении ситуации.

Между тем, генеральный директор авиакомпании KLM Марьян Ринтел выразила обеспокоенность тем, что европейские перевозчики оказываются в неравных условиях с китайскими авиалиниями.

Она отметила, что Китай продолжает использовать воздушное пространство России, что даёт ему конкурентное преимущество. Ринтел считает необходимым разработать финансовые меры поддержки для европейских авиакомпаний, чтобы компенсировать эти неблагоприятные условия.

Уточнения

Европейское агентство безопасности полетов (также Агентство безопасности полетов Европейского союза) является агентством Европейского союза (ЕС) по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации.

