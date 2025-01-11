Ограничения на полёты над Россией европейских авиакомпаний продлены до лета 2025 года

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило свои рекомендации по использованию воздушного пространства России. Перевозчикам настоятельно рекомендовано избегать полётов над европейской частью страны, включая районы полётной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары.
Эти ограничения будут действовать до 31 июля 2025 года, но агентство оставляет за собой право пересмотреть их при изменении ситуации.
Между тем, генеральный директор авиакомпании KLM Марьян Ринтел выразила обеспокоенность тем, что европейские перевозчики оказываются в неравных условиях с китайскими авиалиниями.
Она отметила, что Китай продолжает использовать воздушное пространство России, что даёт ему конкурентное преимущество. Ринтел считает необходимым разработать финансовые меры поддержки для европейских авиакомпаний, чтобы компенсировать эти неблагоприятные условия.
Европейское агентство безопасности полетов (также Агентство безопасности полетов Европейского союза) является агентством Европейского союза (ЕС) по регулированию и исполнению задач в области безопасности гражданской авиации.
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.