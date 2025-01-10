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Астролог раскрыла тайну пятой звезды, несущей опасность туристам в 2025 году

1:17
Туризм

Астролог Юлия Богданова рассказала, что в 2025 году будет опасно путешествовать на северо-восток, сообщает сайт Москва 24.

Часы со знаками зодиака
Фото: wikimedia.org by Мари-Лан Нгуен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Часы со знаками зодиака

По словам эксперта, энергии имеют свойство меняться, и оказывать положительное или отрицательное влияние на жизнь человека. Тем более в местах с плохой энергией, которые желательно избегать.

Одна из самых опасных — это энергия "звезды 5". Она может принести болезни, несчастные случаи, потерю денег, кражу и неудачу в делах. В 2025 году "звезда 5" будет на северо-востоке.

"Так что в этом направлении сейчас путешествовать не стоит. Особенно беременным, больным, пожилым и детям", — предупредила Богданова.

Если всё же нужно поехать, то не исключены неприятности в пути, поэтому, стоит приготовиться к ним.

Чтобы уменьшить влияние негатива от направления, можно выбрать день, когда энергии благоприятствуют человеку. И подобрать правильное время для выхода из дома.

"Иногда приходится выходить за 8-10 часов до отправления в путешествие, чтобы нейтрализовать негативную энергию направления", — пояснила эксперт.

Уточнения

Зна́ки зодиа́ка — участки зодиакального пояса (12 секторов по 30°), которым астрология приписывает определённые метафизические свойства и использует при анализе гороскопов.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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