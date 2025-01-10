Эксперт рассказала, какие туры на лето можно сейчас бронировать со скидкой

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Раннее бронирование на летний сезон 2024 года стало ключевой тенденцией в начале прошлого года. Участники рынка считают, что тренд на увеличение глубины бронирования продолжится и в 2025 году.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Это связано с осторожным подходом крупных игроков к обязательствам перед зарубежными партнёрами. Планировать летний отдых в 2025 году можно было начать ещё в декабре прошедшего года, делая выгодные заказы у российских туроператоров на различные направления, сообщает исполняющая обязанности директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В конце прошлого года в среднем скидки на летнюю Турцию составляли 35-40 процентов, но некоторые отели предлагают дисконт и до 70 процентов. Открылись продажи летних туров на Кубу, скидки в отелях достигают 50 процентов.

По словам туроператоров АТОР, склонность россиян к таким выборам объясняется высоким качеством оздоровительных услуг в курортных лечебницах соседней страны, цены на которые на 15-20% ниже, чем в аналогичных по уровню санаториях Кавказских Минеральных Вод.

Уточнения

Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Расположено на островах Куба, Хувентуд и более чем на 1600 мелких островах группы Больших Антильских островов.

