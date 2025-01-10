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Эксперты спрогнозировали рост цен на отдых в Сочи

1:13
Туризм

Представители гостиничного бизнеса осознают, что предложение номеров значительно отстает от уровня спроса, что и приводит к росту цен. Об этом сообщил Алексан Мкртчян в эфире НСН.

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

В этом году стоимость отдыха в Сочи вырастет и превысит цены на все объекты Черноморского побережья. Основной причиной этого, согласно заявлению вице-президента Альянса турагентств России Александра Мкртчяна, является нехватка отелей.

"Будут ли дальше подниматься цены? Конечно, будут. Очень большая масса людей либо не может поехать за границу, либо не хочет. Естественно, цены растут, мы видим нехватку отелей, особенно отелей 4-5 звезд. Эти отели строятся, но, допустим, в Краснодарском крае нужно порядка 50 тысяч номеров в отелях 4-5 звезд", — отметил он.

Он также отметил, что, согласно прогнозам на 2024 год, отдых в Сочи будет примерно на 30% дороже, чем в Крыму. Главным фактором такого удорожания отельеры называют доступность авиаперелетов к данному курорту.

 

 

 

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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