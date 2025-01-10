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Туристический налог ввели в ряде районов Ленобласти: где и кому придется платить

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Туризм

С 1 января в некоторых районах Ленинградской области начали взимать туристический сбор. По информации пресс-службы областного правительства, размер данного сбора составит 1% от цены проживания.

поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Изотов Д.М., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
поезд

В частности, туристический налог был введён в Приозерском и Выборгском районах, а также в Сосновоборском округе. Пять дополнительных районов также примут участие, но в ограниченном объёме. Собранные средства будут направлены на развитие инфраструктуры и улучшение качества обслуживания туристов.

Ранее информационное агентство "ФедералПресс" сообщало, что более 25 тысяч людей посетили экотропы Ленинградской области в период новогодних праздников.

Уточнения

Ленингра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-Западного экономического района.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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