Туристический налог ввели в ряде районов Ленобласти: где и кому придется платить

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января в некоторых районах Ленинградской области начали взимать туристический сбор. По информации пресс-службы областного правительства, размер данного сбора составит 1% от цены проживания.

Фото: commons.wikimedia.org by Изотов Д.М., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ поезд

В частности, туристический налог был введён в Приозерском и Выборгском районах, а также в Сосновоборском округе. Пять дополнительных районов также примут участие, но в ограниченном объёме. Собранные средства будут направлены на развитие инфраструктуры и улучшение качества обслуживания туристов.

Ранее информационное агентство "ФедералПресс" сообщало, что более 25 тысяч людей посетили экотропы Ленинградской области в период новогодних праздников.

Уточнения

Ленингра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-Западного экономического района.



