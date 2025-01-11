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Прямое авиасообщение сближает Оман и Россию

1:18
Туризм

Министр наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед аль-Махруки заявил о том, что Россия рассматривается как привлекательное туристическое направление для граждан его страны. Это заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов газеты "Известия".

Москва-сити
Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Москва-сити

"Страны региона осознали, что Россия — очень привлекательное туристическое место и может стать конкурентом для традиционных туристических направлений в Западной Европе или Америке. Мы приветствуем поток оманских туристов в различные города России", — отметил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что прямое авиасообщение между Россией и Оманом играет важную роль в укреплении туристических связей между двумя странами. По его словам, оно уже способствует росту туризма и делает поездки более доступными для обеих сторон.

В планах также намечены визиты российских представителей в Оман, что будет способствовать дальнейшему развитию отношений в туристической сфере.

Министр выразил надежду на увеличение числа российских туристов в Омане. Прямое авиасообщение, удобство перелётов и взаимный интерес стран друг к другу, по его мнению, создают все условия для роста туристического потока в будущем.

Уточнения

Ома́н (араб. عُمَان‎ [ʕʊˈmaːn]), официальное название — Султана́т Ома́н (араб. سَلْطَنَةُ عُمَان‎ [saltˤaˈnaːt(u) ʕʊˈmaːn]) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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