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Скандал в тайском Subway: сэндвичи за 3 000 батов стали вирусными

2:29
Туризм

В аэропорту Пхукета разразился гастрономический скандал. Иностранная туристка перед полётом решила перекусить в местном Subway, однако её настолько шокировали цены, что ситуацию пришлось улаживать с участием охранников.

сэндвич
Фото: Wikimedia Commons by https://www.flickr.com/people/paul_lowry is licensed under Public domain
сэндвич

Эмоциональное поведение женщины чуть не стало причиной её снятия с рейса. Видеозапись инцидента, сделанная самой туристкой, моментально распространилась в социальных сетях.

По словам туристки, она заказала три сэндвича, однако итоговая стоимость оказалась неожиданно высокой — 3 000 батов (около 9 тысяч рублей). Отказавшись платить, она зафиксировала своё возмущение на видео и попыталась покинуть ресторан, торопясь на посадку.

Однако сотрудники Subway и охранники аэропорта заблокировали ей выход, потребовав оплатить заказ. Спор завершился компромиссом: часть заказа была отменена, а цена снижена. После этого туристка расплатилась и поспешила на рейс.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Многие пользователи поддержали туристку, выразив негодование относительно высоких цен на еду в аэропорту. В ситуацию вмешались также СМИ, что вынудило администрацию аэропорта выступить с официальным заявлением.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что туристка опустила некоторые важные детали своего заказа. Согласно чеку, она выбрала самые большие сэндвичи из меню, общей стоимостью около 1 500 батов (4 500 рублей).

Дополнительные ингредиенты, которые она запросила, существенно увеличили цену. Так, в сэндвич с курицей был добавлен тунец, а в другие бутерброды — сыр и мясная нарезка. Кроме того, туристка заказала четыре напитка и семь порций печенья.

В аэропорту отметили, что сожалеют о произошедшем, но ответственность за итоговую сумму заказа в большей степени лежит на самой туристке. При этом представители авиагавани подчеркнули, что цены на товары и услуги в аэропорту регулярно проверяются на соответствие стандартам.

Этот случай стал напоминанием о важности внимательного изучения меню и стоимости дополнительных услуг, особенно в местах с высоким пассажиропотоком, где ценовая политика может быть значительно выше средней.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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