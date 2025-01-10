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Дагестан привлекает туристов ярмарками, фестивалями и историческими турами

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Туризм

Министерство профильной сферы регулярно организует ярмарки, фестивали и форумы, направленные на популяризацию народных художественных промыслов Дагестана.

Дагестан
Фото: сommons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дагестан

Кроме того, в регионе проводятся масштабные забеги и активно развивается индустрия гостеприимства.

Путешественников ожидает знакомство со столицей Хазарского каганата, историями, вдохновившими Александра Дюма, а также с тайнами древнего шелкового пути и уникального города Дербент.

Фестиваль "Открытый Дагестан" стал ежегодным событием, на котором гости могут не только погрузиться в богатую культуру региона, но и насладиться гастрономическим фестивалем.

Дагестан продолжает укреплять свои позиции как одно из ведущих туристических направлений в России, создавая новые площадки для проведения крупных мероприятий и улучшая инфраструктуру, передает "Дружба".

Уточнения

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.

Фестива́ль (фр. festival лат. festivus - "праздничный") — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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