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Российская стюардесса высказала непопулярное мнение о перелётах

Туризм

Российская стюардесса поделилась непопулярным мнением об авиаперелетах, опубликовав соответствующий ролик на своей странице в социальных сетях.

Боинг 777-312ER
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus
Боинг 777-312ER

В своем обращении бортпроводница отметила, что при сильном тумане далеко не все самолеты могут осуществить посадку. Это связано с тем, что для такого приземления пилот должен обладать высокой квалификацией. Если пилот не имеет необходимого опыта, самолет будет перенаправлен на запасной аэродром, передает "Рамблер". 

Кроме того, она подчеркнула, что даже если в пункте назначения хорошая погода, рейс может быть отменен, если на пути следования есть города с неблагоприятными погодными условиями. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности полетов.

Ранее другая стюардесса рассказала, какой город является самым нелюбимым среди бортпроводников.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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