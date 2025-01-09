Как выжить в лесном пожаре

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Огненные стены ярко-оранжевого пламени, отчаянные попытки найти спасение и обугленные остатки того, что когда-то было домом, оставляют неизгладимое впечатление.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лесной пожар

Лесные пожары внушают страх каждому, кто сталкивается с ними.

Джон Хегги, бывший руководитель в Калифорнийском департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты (CAL FIRE), прекрасно знает, что значит противостоять стихии, передает CNN.

"Я участвовал в многочисленных крупных инцидентах по всему штату. Слова не могут передать эту мощь. Это визуальная и звуковая перегрузка, энергия, которую ощущаешь во время крупного пожара, полностью захватывает", — поделился Хегги.

Опыт Хегги и других специалистов может помочь повысить шансы на выживание во время лесного пожара или предотвратить попадание в опасную зону.

Люди, живущие в районах, подверженных пожарам, привыкли следить за новостями. Путешественникам следует взять на заметку этот совет и быть в курсе ситуации.

Соавтор книги "Это лесной пожар" Ник Мотт рекомендует следить за тревожными сигналами, такими как высокая температура и сильные ветра.

Советы по подготовке:

Подписывайтесь на оповещения о пожарах.

Планируйте маршруты эвакуации и имейте бумажные карты на случай отключения связи.

Имейте при себе запас воды, еды, одежды и радиоприемник.

Носите маску для защиты от дыма.

Сообщайте о любых признаках пожара.

В случае пожара в автомобиле:

Не покидайте машину, она защищает лучше, чем открытое пространство.

Закройте окна, вентиляционные отверстия, накройтесь курткой и, если возможно, прилягте на пол.

Уточнения

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.



Эвакуация (лат. evacuatio от evacuare "опорожнять, удалять", в другом источнике от лат. vacuus - пустой) — организованное перемещение людей, материальных и культурных ценностей в безопасные места; вывод войск; вывоз государственных учреждений, общественных организаций и даже правительств в безопасные места.

