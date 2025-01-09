Как выжить в лесном пожаре

Огненные стены ярко-оранжевого пламени, отчаянные попытки найти спасение и обугленные остатки того, что когда-то было домом, оставляют неизгладимое впечатление.
Лесные пожары внушают страх каждому, кто сталкивается с ними.
Джон Хегги, бывший руководитель в Калифорнийском департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты (CAL FIRE), прекрасно знает, что значит противостоять стихии, передает CNN.
"Я участвовал в многочисленных крупных инцидентах по всему штату. Слова не могут передать эту мощь. Это визуальная и звуковая перегрузка, энергия, которую ощущаешь во время крупного пожара, полностью захватывает", — поделился Хегги.
Опыт Хегги и других специалистов может помочь повысить шансы на выживание во время лесного пожара или предотвратить попадание в опасную зону.
Люди, живущие в районах, подверженных пожарам, привыкли следить за новостями. Путешественникам следует взять на заметку этот совет и быть в курсе ситуации.
Соавтор книги "Это лесной пожар" Ник Мотт рекомендует следить за тревожными сигналами, такими как высокая температура и сильные ветра.
Советы по подготовке:
В случае пожара в автомобиле:
Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Эвакуация (лат. evacuatio от evacuare "опорожнять, удалять", в другом источнике от лат. vacuus - пустой) — организованное перемещение людей, материальных и культурных ценностей в безопасные места; вывод войск; вывоз государственных учреждений, общественных организаций и даже правительств в безопасные места.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.