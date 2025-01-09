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Как врачи спасают людей на круизных лайнерах

1:29
Туризм

Миллионы туристов обожают круизы за их сочетание уединения и комфорта.

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by カテキン, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Круизный лайнер

Но если всё идет не по плану, и вы заболеете или получите травму в море, ситуация может стать гораздо сложнее.

Перелом ноги или сердечный приступ в сотнях миль от ближайшей больницы — не самое приятное испытание. На каждом круизном лайнере есть медицинский центр, но каковы его возможности? Кто работают там — опытные врачи или фельдшеры? А что, если случится трагедия — что происходит, если пассажир умирает на борту?

Доктор Александар Дурович, работающий врачом на круизных лайнерах более 20 лет, говорит, что работа врача на судне сильно отличается от работы на суше.

"В шоу "Лодка любви" всё выглядит легко, но в реальности это напряженная и ответственная работа. Основное, что мы делаем, это оказание неотложной помощи, но мы также лечим хронические заболевания и заботимся о здоровье экипажа", — делится он.

Эми Уайт, директор по медицинским операциям компании Vikand, обслуживающей более 150 судов, подтверждает, что работа требует высокой квалификации и опыта в области неотложной медицины, передает CNN.

"На борту у вас могут быть любые медицинские случаи. Часто приходится работать в одиночку, так что требуется опыт и уверенность в своих силах", — говорит она.

 

 

Уточнения

Врач — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.

Круи́зное су́дно — судно, совершающее туристический рейс (как правило, международный при морских круизах или внутри одной страны при круизах по внутренним водным путям) и перевозящее пассажиров, которые, будучи участниками групповой туристической программы, размещены на судне с целью совершения (согласно расписанию) кратковременных туристических посещений одного или нескольких портов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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