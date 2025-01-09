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Африканские ночи — как Лагос становится мировым центром зимних вечеринок

1:09
Туризм

Детти-декабрь — это время нескончаемых вечеринок и яркой ночной жизни, превращающее Западную Африку, особенно крупнейший город Нигерии Лагос, в одно из самых привлекательных мест для зимнего отдыха.

Танцовщицы Кении
Фото: flickr.com by Кейт Холт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Танцовщицы Кении

Этот период с декабря по начало января притягивает представителей диаспоры и туристов, которые стремятся насладиться местной кухней, душевной африканской музыкой и ласковым солнцем.

Фестивали, пляжные вечеринки и выступления популярных артистов создают атмосферу нескончаемого праздника. Нигерия, население которой состоит преимущественно из молодежи младше 25 лет, превращается в эпицентр культурных событий с выступлениями афробит-звезд и уличными сетами диджеев.

Во время Детти-декабря туристы сталкиваются с некоторыми трудностями, такими как сложности с бронированием билетов и пробки, однако все это стоит пережить ради уникальных впечатлений. Этот период становится не только временем веселья, но и культурным феноменом, который привлекает к Западной Африке все больше внимания, передает CNN.

Уточнения

Ниге́рия (англ. Nigeria [naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]), полное название: Федерати́вная Респу́блика Ниге́рия (англ. Federal Republic of Nigeria [ˈfedərəl rɪˈpʌblɪk ɒv naɪ̯ˈdʒɪɹɪ̯ə]; игбо Ọ̀hàńjíkọ̀ Ọ̀hànézè Naìjíríyà; йоруба Orílẹ̀-èdè Olómìnira Àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà; хауса Jamhuriyar Tarayyar Najeriya; фула Republik Federaal bu Niiseriya) — государство в Западной Африке.

Ла́гос (англ. Lagos, йоруба Èkó) — портовый город на юго-западе Нигерии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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