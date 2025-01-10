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Купание слона в Таиланде закончилось смертью туристки

1:05
Туризм

Испанская туристка погибла в Таиланде во время купания слона в центре дикой природы. Об этом сообщает издание El Mundo. Трагедия произошла на острове Ко-Яо-Яй (Ko Yao Yai).

Сонгкран - Тайский Новый год
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сонгкран - Тайский Новый год

22-летняя Бланка Оджангурен приняла участие в популярном развлечении для туристов — аттракционе купания слонов. Однако во время процедуры слон неожиданно толкнул её хоботом, сбив с ног. Пострадавшую срочно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти её жизнь.

В момент инцидента в центре по уходу за слонами находились 10 сотрудников и 8 туристов. После случившегося центр был временно закрыт для посетителей.

Подобные инциденты с участием слонов происходят в Таиланде не впервые. В августе 2024 года дикий слон, выйдя из джунглей, перевернул машину туриста. Этот момент был заснят на видео, где видно, как животное подходит к автомобилю и поднимает его хоботом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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