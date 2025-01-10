Штормовое предупреждение на Кубани: лавиноопасность угрожает туристам

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ. С 9 по 12 января в горах Кубани, за исключением муниципального образования города Сочи, а также в Республике Адыгея ожидается повышенная лавиноопасность на высоте свыше 1,5 тысячи метров.
Спасатели настоятельно призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности в связи с возможным сходом лавин.
В МЧС напомнили основные правила безопасности:
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