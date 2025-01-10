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Штормовое предупреждение на Кубани: лавиноопасность угрожает туристам

0:58
Туризм

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ. С 9 по 12 января в горах Кубани, за исключением муниципального образования города Сочи, а также в Республике Адыгея ожидается повышенная лавиноопасность на высоте свыше 1,5 тысячи метров.

Снежная лавина
Фото: camptocamp.org by dahu1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Снежная лавина

Спасатели настоятельно призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности в связи с возможным сходом лавин.

В МЧС напомнили основные правила безопасности:

  • Если начался сход лавины, двигайтесь в сторону, стараясь уйти с её пути.
  • Если избежать попадания под лавину не удалось, постарайтесь укрыться за стволом крупного дерева или под скалой.
  • Специалисты также рекомендуют воздержаться от походов в горные районы в указанный период и быть особенно внимательными при планировании маршрутов.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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