Штормовое предупреждение на Кубани: лавиноопасность угрожает туристам

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ. С 9 по 12 января в горах Кубани, за исключением муниципального образования города Сочи, а также в Республике Адыгея ожидается повышенная лавиноопасность на высоте свыше 1,5 тысячи метров.

Фото: camptocamp.org by dahu1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Снежная лавина

Спасатели настоятельно призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности в связи с возможным сходом лавин.

В МЧС напомнили основные правила безопасности: