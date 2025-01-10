От Египта до Индии: новые маршруты для туристов из Омска через Казахстан

20 января состоится последний прямой рейс ZF 983 из Омска в Хургаду, после чего полётная программа в Египет авиакомпанией AZUR air будет досрочно прекращена. Теперь туристам из Омска придётся добираться до Египта через Екатеринбург или Новосибирск.
На данный момент единственная прямая полётная программа из Омска осталась на Пхукет. Эти рейсы также выполняются AZUR air и пользуются популярностью у туристов. Для жителей Омска существует ещё один удобный вариант — прямые рейсы из Астаны и Алма-Аты. Из Астаны доступны маршруты в такие страны, как Вьетнам, Китай, Камбоджа, Индия и Индонезия, а из Алма-Аты можно долететь до Малайзии.
Туры с отправлением из Казахстана становятся всё более популярными среди омичей благодаря их доступной цене. Помимо экономии, путешественникам предлагаются направления, которых нет в полётных программах из России. Таким образом, туристы получают более широкий выбор маршрутов для отдыха.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.