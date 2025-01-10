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От Египта до Индии: новые маршруты для туристов из Омска через Казахстан

1:12
Туризм

20 января состоится последний прямой рейс ZF 983 из Омска в Хургаду, после чего полётная программа в Египет авиакомпанией AZUR air будет досрочно прекращена. Теперь туристам из Омска придётся добираться до Египта через Екатеринбург или Новосибирск.

Хургада отели
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хургада отели

На данный момент единственная прямая полётная программа из Омска осталась на Пхукет. Эти рейсы также выполняются AZUR air и пользуются популярностью у туристов. Для жителей Омска существует ещё один удобный вариант — прямые рейсы из Астаны и Алма-Аты. Из Астаны доступны маршруты в такие страны, как Вьетнам, Китай, Камбоджа, Индия и Индонезия, а из Алма-Аты можно долететь до Малайзии.

Туры с отправлением из Казахстана становятся всё более популярными среди омичей благодаря их доступной цене. Помимо экономии, путешественникам предлагаются направления, которых нет в полётных программах из России. Таким образом, туристы получают более широкий выбор маршрутов для отдыха.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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