Зима на Байкале отменяется: туристы ищут новые маршруты

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тёплая зима вносит свои коррективы в туристический сезон на Байкале. Из-за погодных условий озеро не успевает замёрзнуть, и толщина льда не достигает безопасного уровня. Ледовая переправа на остров Ольхон, которая является ключевым маршрутом для туристов, пока не действует. МЧС не проводит работы по организации переправы, что может серьёзно повлиять на планы как туристов, так и местных туроператоров.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Байкал

Хотя Ольхон не будет полностью изолирован, популярные экскурсии, такие как автотуры на джипах и уазиках по льду, находятся под угрозой срыва. Туристические компании надеются на понижение температуры, которое позволит восстановить привычные маршруты.

Несмотря на это, остров остаётся доступным, и путешественники могут отправиться туда, чтобы насладиться другими зимними красотами Байкала. Одной из главных природных достопримечательностей сезона остаются сокуи — ледяные образования, созданные набегающими волнами. Эти уникальные структуры превращают береговую линию Байкала в сказочное зрелище и привлекают множество фотографов и любителей природы.

Местные гиды и турфирмы пока готовят альтернативные варианты маршрутов, чтобы гости могли насладиться зимними пейзажами и атмосферой Байкала, несмотря на погодные трудности.

Уточнения

Сокуй — разновидность льда на озере Байкал.

