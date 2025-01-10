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Ресторан Bagatelle в Куршавеле - место встречи российских экспатов

1:17
Туризм

В соцсетях активно обсуждают фото и видео из Куршевеля, где российские туристы проводят отдых на полную катушку. На террасе ресторана Bagatelle звучат русские песни, шампанское льётся рекой, а столы украшают российские флаги. Туристы подпевают под знакомые мелодии и наслаждаются атмосферой праздника.

Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда

Среди отдыхающих замечен миллиардер Михаил Прохоров. В некоторых пабликах подчёркивается, что большинство россиян в Куршевеле — это экспаты, проживающие в Европе, а не туристы, прибывшие из России.

Прямое авиасообщение с Европой сейчас закрыто из-за санкций, и долететь в Шамбери возможно только с пересадками, например, через рейсы "Аэрофлота" и British Airways.

Куршевель сохраняет свою популярность среди состоятельных россиян, несмотря на высокие цены и ограничения. В таких ресторанах, как Le Tremplin и Bagatelle, звучит русская музыка, а крупные бренды вроде Chanel отправляют шале своих клиентов пакеты с покупками. На даты с 18 по 25 января размещение в отелях ограничено, а стоимость проживания остается высокой.

Уточнения

Экспа́т (англ. expat сокр. от expatriate, происходит от лат. ex patria «вне родины») — сленговое название для иностранных специалистов, реже самоназвание.

Куршевель (фр  Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.

Михаи́л Дми́триевич Про́хоров (род. 3 мая 1965, Москва) — российский и израильский предприниматель, миллиардер и политик.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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