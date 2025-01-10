Неожиданное возвращение: туристку выгнали из-за отсутствия прививки

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российскую туристку не допустили на рейс Turkish Airlines из Буэнос-Айреса в Алма-Ату из-за отсутствия сертификата о прививке от жёлтой лихорадки. Женщина приобрела билет в бизнес-класс на рейсы с пересадкой в Стамбуле и планировала через 14 часов после прибытия в Казахстан вылететь в Красноярск рейсом авиакомпании "Россия".

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ На борту самолёта

В аэропорту Буэнос-Айреса сотрудники авиакомпании потребовали предоставить сертификат о вакцинации, который необходим для въезда в Казахстан из эндемичных по жёлтой лихорадке стран, таких как Аргентина. Туристка не взяла документ с собой, считая, что он не требуется. Попытка оперативно получить сертификат не увенчалась успехом: спустя час документ был отправлен ей, но место в бизнес-классе уже было продано другому пассажиру.

После этого женщину отвели в полицию и отправили обратно в Аргентину. Ей пришлось вернуться в гостиницу и покупать новый билет на рейс авиакомпании Iberia. Стоимость билета Turkish Airlines была компенсирована частично, за вычетом штрафа и сервисного сбора.

Важно отметить, что если бы билет был оформлен как единый (с учётом конечного пункта в России), требование о вакцинации могло бы быть исключено. Однако в данном случае перевозчик действовал в рамках правил, так как Казахстан требует свидетельство о прививке от жёлтой лихорадки для пассажиров из эндемичных стран.

Уточнения

Жёлтая лихорадка (амариллёз) — острое геморрагическое трансмиссивное заболевание вирусной этиологии, тропический зооантропоноз Африки и Южной Америки.

