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Екатеринбург вошел в десятку самых популярных городов для новогодних поездок

0:57
Туризм

Екатеринбург занял седьмую позицию в списке самых привлекательных для туристов российских городов в период с 28 декабря по 12 января, согласно данным аналитиков сервиса «Яндекс Путешествия».

чемодан в аэропорту
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
чемодан в аэропорту

Самыми активными туристами, приезжающими в Екатеринбург, являются жители Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской, Московской и Омской областей, а также Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. Специалисты отметили, что около 80% россиян предпочли внутренний туризм для новогодних каникул.

Ранее жители Екатеринбурга указали на наиболее популярные направления для зимнего отдыха, среди которых оказались Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Вьетнам и Индонезия.

Уточнения

Екатеринбу́рг — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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