Екатеринбург вошел в десятку самых популярных городов для новогодних поездок

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Екатеринбург занял седьмую позицию в списке самых привлекательных для туристов российских городов в период с 28 декабря по 12 января, согласно данным аналитиков сервиса «Яндекс Путешествия».

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ чемодан в аэропорту

Самыми активными туристами, приезжающими в Екатеринбург, являются жители Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской, Московской и Омской областей, а также Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. Специалисты отметили, что около 80% россиян предпочли внутренний туризм для новогодних каникул.

Ранее жители Екатеринбурга указали на наиболее популярные направления для зимнего отдыха, среди которых оказались Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Вьетнам и Индонезия.

Уточнения

Екатеринбу́рг — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.

