Екатеринбург вошел в десятку самых популярных городов для новогодних поездок

Екатеринбург занял седьмую позицию в списке самых привлекательных для туристов российских городов в период с 28 декабря по 12 января, согласно данным аналитиков сервиса «Яндекс Путешествия».
Самыми активными туристами, приезжающими в Екатеринбург, являются жители Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской, Московской и Омской областей, а также Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. Специалисты отметили, что около 80% россиян предпочли внутренний туризм для новогодних каникул.
Ранее жители Екатеринбурга указали на наиболее популярные направления для зимнего отдыха, среди которых оказались Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Вьетнам и Индонезия.
Екатеринбу́рг — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.
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