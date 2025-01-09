Рост турпотока по России в новогодние каникулы составил 10%

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ходе новогодних праздников в России, согласно предварительным данным, наблюдается увеличение туристического потока примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Стремительное развитие внутреннего туризма связано с расширением инфраструктуры горнолыжных курортов. В этом зимнем сезоне новые трассы и подъемники заработали в Пермском и Хабаровском краях, а также в Самарской и Тверской областях. Кроме традиционного горнолыжного отдыха, также наблюдается рост популярности зимнего отдыха у моря; в Краснодарском крае открыли более 70 зимних пляжей.

Недавно в аппарате вице-премьера сообщили, что с января по ноябрь прошлого года граждане России и иностранные туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране.

Уточнения

Дми́трий Никола́евич Черныше́нко — российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта с 21 января 2020 года, ( и. о. 7—14 мая 2024).

