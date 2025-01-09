Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ленивая пицца на сковороде: просто, быстро, вкусно
Полярный день на Северном полюсе: почему солнце светит 6 месяцев подряд
Когда убирать новогоднюю ёлку, чтобы не впасть в депрессию
Правильное отражение в зеркалах — безопасность на дороге
Секреты борьбы с возрастным набором веса: это возможно
Вторичка против новостройки: скрытые преимущества готовых квартир
Мама Ольги Бузовой высказалась о новом женихе дочери
Казахская национальная нефтяная компания планирует приобрести завод в Болгарии
Мама Гарика Харламова рассказала, за что полюбила свою невестку Екатерину Ковальчук

Россиянам назвали плюсы отдыха в деревне

1:09
Туризм

Поездки в сельскую местность стали значительно более популярными среди россиян благодаря возможностям приобрести полезные навыки, начиная от огородничества и заканчивая основами животноводства. Об этом сообщил председатель Общероссийской общественной организации "Россия Православная" и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Дом в деревне
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дом в деревне

Он отметил, что в последнее время российские предприниматели и блогеры всё чаще выбирают формат деревенского отдыха, который погружает людей в атмосферу деревни и помогает развить практические умения в ведении хозяйства. Как считает Иванов, это позволяет отвлечься от городской жизни и почувствовать связь с природой и историческими корнями, передает Life. ru.

Кроме того, организаторы таких мероприятий предлагают мастер-классы по приготовлению блюд из местных продуктов, что особенно привлекает любителей аутентичной кухни. Депутат также подчеркивает, что важно поддерживать этот тренд, который способствует развитию внутреннего туризма и поддерживает малые сельские населенные пункты.

Уточнения

Брянск — город областного значения в России, административный центр Брянской области Российской Федерации. Образует муниципальное образование город Брянск со статусом городского округа.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Недвижимость
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
Ленивая пицца на сковороде: просто, быстро, вкусно
Полярный день на Северном полюсе: почему солнце светит 6 месяцев подряд
Когда убирать новогоднюю ёлку, чтобы не впасть в депрессию
Правильное отражение в зеркалах — безопасность на дороге
Секреты борьбы с возрастным набором веса: это возможно
Вторичка против новостройки: скрытые преимущества готовых квартир
Мама Ольги Бузовой высказалась о новом женихе дочери
Казахская национальная нефтяная компания планирует приобрести завод в Болгарии
Мама Гарика Харламова рассказала, за что полюбила свою невестку Екатерину Ковальчук
Спортивное питание без мяса: советы для активных вегетарианцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.