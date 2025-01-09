Россиянам назвали плюсы отдыха в деревне

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездки в сельскую местность стали значительно более популярными среди россиян благодаря возможностям приобрести полезные навыки, начиная от огородничества и заканчивая основами животноводства. Об этом сообщил председатель Общероссийской общественной организации "Россия Православная" и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дом в деревне

Он отметил, что в последнее время российские предприниматели и блогеры всё чаще выбирают формат деревенского отдыха, который погружает людей в атмосферу деревни и помогает развить практические умения в ведении хозяйства. Как считает Иванов, это позволяет отвлечься от городской жизни и почувствовать связь с природой и историческими корнями, передает Life. ru.

Кроме того, организаторы таких мероприятий предлагают мастер-классы по приготовлению блюд из местных продуктов, что особенно привлекает любителей аутентичной кухни. Депутат также подчеркивает, что важно поддерживать этот тренд, который способствует развитию внутреннего туризма и поддерживает малые сельские населенные пункты.

Уточнения

Брянск — город областного значения в России, административный центр Брянской области Российской Федерации. Образует муниципальное образование город Брянск со статусом городского округа.



