Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали плюсы отдыха в деревне
Как помочь организму восстановиться после праздников
В предпринимательскую деятельность в России вовлечён почти каждый четвёртый россиянин
Уловки угонщиков, которые нужно знать каждому
5 способов вернуть холодильнику первозданную чистоту за 15 минут
Эти работы не требуют согласия соседей – что можно установить?
Собчак поддержала Симоньян после известия о том, что её супруг впал в кому
Посадите черенок розы в картошку! Результат вас удивит
Эксперт оценил рост стоимости корма для домашних животных в 2025 году

Этот зоопарк в Чехии считается одним из самых красивых в Европе

1:26
Туризм

Одним из самых живописных зоопарков Европы считается зоопарк, расположенный в Чехии, но это не знаменитая Прага. Этот зоопарк интересен тем, что лишен привычных решеток.

Гигантская панда в зоопарке
Фото: Openverse by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гигантская панда в зоопарке

Йиглавский зоопарк, известный как «Зоопарк без решеток», находится в живописной долине реки Йиглавка, всего в нескольких минутах пешей прогулки от городского центра.

С момента своего открытия в 1982 году Йиглавский зоопарк сосредоточился на разведении различных видов кошачьих, приматов и рептилий. В настоящее время здесь проживает около 250 видов экзотических животных, среди которых есть и редкие, находящиеся под угроза исчезновения. Зоопарк предлагает своим посетителям уникальные впечатления благодаря вольерам, оформленным в тематическом контексте различных континентов.

В 2024 году зоопарк добился значительных успехов в рамках программы по разведению редких видов. В июне в его стенах появились на свет два детеныша снежного барса, что стало важным событием, особенно на фоне 30-летия программы разведения этого вида в Йиглаве. Мать новорожденных — второе поколение, которое было воспитано в зоопарке, что подчеркивает серьезные усилия по сохранению исчезающих видов.

Уточнения

Че́хия — государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км). Общая протяжённость границы — 2324 км. Площадь — 78 866 км².
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Недвижимость
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости Аудио 
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Недвижимость
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства Аудио 
Пять водительских привычек, которые изнашивают авто
Авто
Пять водительских привычек, которые изнашивают авто Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
Эксперт оценил рост стоимости корма для домашних животных в 2025 году
Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США
Как неправильный выбор зимних шин может стоить вам безопасности
Три полезных совета по проезду лежачих полицейских, которые спасут ваш автомобиль
Армения сделала первый шаг на пути к вступлению в ЕС
Уникальные способности: учёные выяснили, как кошки понимают друг друга
Движение после смерти: научное объяснение мистического феномена
Проскальзывает в нос и глаза: ученые подняли тревогу после нашествия человекоядной мухи-убийцы
В этой сельской местности выгодные объекты недвижимости не могут найти покупателя
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.