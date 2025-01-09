Этот зоопарк в Чехии считается одним из самых красивых в Европе

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одним из самых живописных зоопарков Европы считается зоопарк, расположенный в Чехии, но это не знаменитая Прага. Этот зоопарк интересен тем, что лишен привычных решеток.

Фото: Openverse by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гигантская панда в зоопарке

Йиглавский зоопарк, известный как «Зоопарк без решеток», находится в живописной долине реки Йиглавка, всего в нескольких минутах пешей прогулки от городского центра.

С момента своего открытия в 1982 году Йиглавский зоопарк сосредоточился на разведении различных видов кошачьих, приматов и рептилий. В настоящее время здесь проживает около 250 видов экзотических животных, среди которых есть и редкие, находящиеся под угроза исчезновения. Зоопарк предлагает своим посетителям уникальные впечатления благодаря вольерам, оформленным в тематическом контексте различных континентов.

В 2024 году зоопарк добился значительных успехов в рамках программы по разведению редких видов. В июне в его стенах появились на свет два детеныша снежного барса, что стало важным событием, особенно на фоне 30-летия программы разведения этого вида в Йиглаве. Мать новорожденных — второе поколение, которое было воспитано в зоопарке, что подчеркивает серьезные усилия по сохранению исчезающих видов.

Уточнения

Че́хия — государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км). Общая протяжённость границы — 2324 км. Площадь — 78 866 км².



