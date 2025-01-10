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Куда отправиться в Новой Зеландии: рай для искателей приключений

3:29
Туризм

Новая Зеландия — это страна, где чудеса природы не знают границ. От хоббитовских сказок до бескрайних холмов с овечьими стадами — каждый уголок этой земли пробуждает желание путешествовать.

Морской берег
Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морской берег

Среди живописных пейзажей выделяется национальный парк Абель-Тасман, настоящий рай для любителей природы.

История и природное наследие

На территории парка люди жили задолго до прихода европейцев. Маори, которые населяли эти земли более 500 лет, использовали дары природы — кумеру, морепродукты и лесные ресурсы. В 1642 году сюда прибыл голландский мореплаватель Абель Тасман.

Его экспедиция встретилась с местным племенем Нгати-Туматакокири, что привело к трагической стычке. Впоследствии европейцы начали осваивать земли, что привело к значительным изменениям экосистемы. В 1942 году, понимая необходимость сохранения уникальной природы, был создан национальный парк Абель-Тасман.

Главные достопримечательности парка

Сплит-Эппл-Рок — одно из самых известных мест. Этот необычный камень, напоминающий разрезанное пополам яблоко, стал символом парка. Маори верят, что он раскололся в результате спора двух богов.

Бассейны Клеопатры — природные водные горки, идеально подходящие для весёлого купания. Если вода покажется слишком холодной, можно просто посидеть на камнях, наслаждаясь видом.

Морской заповедник на острове Тонга — настоящий рай для любителей снорклинга и дайвинга. Здесь можно встретить тюленей, пингвинов и разнообразных морских обитателей. Рифы вокруг острова поражают своей красотой и богатством подводной жизни.

Уникальные места и уединение

Для тех, кто ищет спокойствия, стоит посетить залив Стилвелл. Бирюзовые воды и малое количество посетителей создают ощущение уединения. Здесь можно устроить пикник или просто насладиться красотой природы.

Не пропустите водопад Ваинуи — самый высокий в парке. Его мощные потоки ниспадают в бассейн, который идеально подходит для купания в жаркие дни. Однако будьте осторожны: камни у воды могут быть скользкими.

Активный отдых

Национальный парк Абель-Тасман предлагает множество активностей. Путешествия на каяках — это уникальный способ исследовать уединённые бухты и насладиться закатами.

Любителям приключений подойдёт каньонинг: прыжки, спуски на зиплайне и плавание через ущелья оставят незабываемые впечатления.

Популярная прибрежная тропа Абель-Тасмана длиной 37 миль позволяет увидеть большинство достопримечательностей парка.

Её можно пройти за 3-5 дней, чередуя пешие маршруты с поездками на водном такси или каяках. На пути вас ждут подвесные мосты, пышные леса и золотистые пляжи.

Итог

Национальный парк Абель-Тасман — это место, где каждый найдёт что-то для себя. Погрузитесь в кристально чистую воду, исследуйте скалистые берега или просто насладитесь тишиной и красотой дикой природы.

Абель-Тасман — это настоящее чудо, которое стоит увидеть своими глазами.

Уточнения

А́бел(ь) Янсзон Та́сман (нидерл. Abel Janszoon Tasman, 1603, Лютьегаст, провинция Гронинген — 10 октября 1659, Батавия, ныне Джакарта) — голландский мореплаватель, исследователь и купец. В 1642—1644 гг. совершил великие географические открытия. Первым среди известных европейских исследователей достиг берегов Новой Зеландии, Тонга и Фиджи. Собранные во время его экспедиций данные помогли доказать, что Австралия представляет собой отдельный континент.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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