Мальта для любителей приключений и релакса

3:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мальта — это райское место, где каждый найдёт что-то по душе. Этот средиземноморский архипелаг включает три острова: Мальта, Гозо и Комино. На них расположено более 30 пляжей, где можно наслаждаться купанием практически круглый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Волков, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ла-Валетта,Мальта - panoramio

Один из самых красивых пляжей — залив Рамла на острове Гозо. Его ярко-красный песок, особенно эффектный на рассвете или закате, создаёт впечатление, будто вы попали в сказку. Название Рамла-л-Хамра переводится как "красный песок", что подчёркивает его уникальность.

Залив Рамла: природный шедевр

Рамла-Бэй отмечен престижным Голубым флагом, что гарантирует чистоту, безопасность и удобства для всех посетителей. Это также одно из лучших мест для снорклинга.

Любители дайвинга найдут на Мальте множество удивительных мест для погружений, включая затонувшие корабли, подводные пещеры и рифы. Воды вокруг архипелага славятся своей прозрачностью, что делает их идеальными для водных приключений.

Помимо пляжа, на Гозо можно посетить древний мегалитический храмовый комплекс Гигантия, который старше пирамид Гизы и Стоунхенджа.

Прогуляйтесь по историческим местам, таким как средневековая ветряная мельница Та-Кола, или загляните в Национальную святыню Та-Пину — место паломничества с удивительной архитектурой и многовековой историей.

Остров Комино и его сокровища

На крошечном острове Комино проживает всего одна семья, но это не мешает ему быть популярным местом для отдыха.

Его главная достопримечательность — Голубая лагуна с кристально чистой водой, идеально подходящей для плавания, снорклинга и катания на лодках. Исследуйте уединённые пляжи, морские пещеры и динамичный подводный мир, доступный только по воде.

Очарование столицы и старинной Мдины

Мальта знаменита своей историей. Столица Валлетта, окружённая бастионами XVI века, включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Её улицы переносят в прошлое, а средневековый город Мдина на вершине холма открывает захватывающие виды на лазурные воды Средиземного моря.

Прогуляйтесь по её узким улочкам, полюбуйтесь собором Святого Павла в стиле барокко или посетите подземный некрополь Хал-Сафлиени — место, хранящее тайны тысячелетий.

Ключевые факты о Мальте

Мальта — одна из самых маленьких стран Европы с населением около 563 400 человек. Этот стратегически важный архипелаг, залитый солнцем, веками был объектом интереса мировых держав.

Сегодня Мальта — это сочетание богатой истории, удивительной природы и непревзойдённого гостеприимства.

Уточнения

Респу́блика Ма́льта (мальт. Repubblika ta' Malta, англ. Republic of Malta) — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге. Государство состоит из архипелага между Италией и Ливией и часто считается частью Южной Европы.



