Мальта — это райское место, где каждый найдёт что-то по душе. Этот средиземноморский архипелаг включает три острова: Мальта, Гозо и Комино. На них расположено более 30 пляжей, где можно наслаждаться купанием практически круглый год.
Один из самых красивых пляжей — залив Рамла на острове Гозо. Его ярко-красный песок, особенно эффектный на рассвете или закате, создаёт впечатление, будто вы попали в сказку. Название Рамла-л-Хамра переводится как "красный песок", что подчёркивает его уникальность.
Рамла-Бэй отмечен престижным Голубым флагом, что гарантирует чистоту, безопасность и удобства для всех посетителей. Это также одно из лучших мест для снорклинга.
Любители дайвинга найдут на Мальте множество удивительных мест для погружений, включая затонувшие корабли, подводные пещеры и рифы. Воды вокруг архипелага славятся своей прозрачностью, что делает их идеальными для водных приключений.
Помимо пляжа, на Гозо можно посетить древний мегалитический храмовый комплекс Гигантия, который старше пирамид Гизы и Стоунхенджа.
Прогуляйтесь по историческим местам, таким как средневековая ветряная мельница Та-Кола, или загляните в Национальную святыню Та-Пину — место паломничества с удивительной архитектурой и многовековой историей.
На крошечном острове Комино проживает всего одна семья, но это не мешает ему быть популярным местом для отдыха.
Его главная достопримечательность — Голубая лагуна с кристально чистой водой, идеально подходящей для плавания, снорклинга и катания на лодках. Исследуйте уединённые пляжи, морские пещеры и динамичный подводный мир, доступный только по воде.
Мальта знаменита своей историей. Столица Валлетта, окружённая бастионами XVI века, включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Её улицы переносят в прошлое, а средневековый город Мдина на вершине холма открывает захватывающие виды на лазурные воды Средиземного моря.
Прогуляйтесь по её узким улочкам, полюбуйтесь собором Святого Павла в стиле барокко или посетите подземный некрополь Хал-Сафлиени — место, хранящее тайны тысячелетий.
Мальта — одна из самых маленьких стран Европы с населением около 563 400 человек. Этот стратегически важный архипелаг, залитый солнцем, веками был объектом интереса мировых держав.
Сегодня Мальта — это сочетание богатой истории, удивительной природы и непревзойдённого гостеприимства.
Респу́блика Ма́льта (мальт. Repubblika ta' Malta, англ. Republic of Malta) — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге. Государство состоит из архипелага между Италией и Ливией и часто считается частью Южной Европы.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.