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Лучшие места для отдыха на западном побережье Швеции

2:22
Туризм

Когда думаешь о Скандинавии, в голову сразу приходят норвежские фьорды или бескрайние просторы Лапландии.

Läckö slott august 2014
Фото: commons.wikimedia.org by Henny stokseth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Läckö slott august 2014

Но западная часть Швеции, часто остающаяся в тени, скрывает настоящие сокровища: старинные замки, нетронутую природу и живописные острова.

Гётеборг: стильный портовый мегаполис

Гётеборг — второй по величине город Швеции — идеально сочетает индустриальный шарм и современную культуру. Начните своё знакомство с города с чашки кофе и свежей выпечки в пекарне Cum Pane, где каждый день готовят традиционную шведскую фику.

После этого отправляйтесь за покупками: винтаж в Beyond Retro, модные аксессуары в Grandpa или экологичные вещи в бутике Aplace. А вечером насладитесь ужином в ресторане Bhoga, отмеченном звездой Мишлен, где подают изысканные блюда из местных морепродуктов.

Гётеборг окружён живописным архипелагом с тихими островами без автомобилей. Короткая поездка на пароме приведёт вас в сауну на воде в Кайкантен-Врангё - идеальное место для восстановления сил после прогулок.

Живописные дороги и дикая природа

Покинув Гётеборг, вы окажетесь на уединённых просёлочных дорогах, ведущих через густые леса и национальные парки. Один из обязательных пунктов — образовательный центр Naturum Vänerskärgården, где можно узнать о природе архипелага Венерн.

Недалеко находится замок Лекё, словно сошедший со страниц средневековой сказки. Здесь вас ждут барочные залы, оперные представления и ухоженные сады с видом на спокойное озеро.

Для тех, кто ищет ещё большей тишины, идеально подойдёт национальный парк Юрё, добраться до которого можно на лодке. Более 30 лесистых островов предлагают прогулки по цветущим лугам, густым лесам и скалистым берегам.

Сезонное очарование

Западная Швеция прекрасна в любое время года. Летом можно наслаждаться долгими солнечными днями, весной и осенью — яркими красками природы, а зимой — снежными пейзажами и короткими днями, которые идеально подойдут для тех, кто планирует поездку на север за северным сиянием.

Уточнения

Гётеборг Йётеборг (швед. /jœte'bɔrj/) — город на юго-западе Швеции в лене Вестра-Гёталанд. Является вторым по населению городом в Швеции после Стокгольма и крупнейшим по площади. Расположен на берегу пролива Каттегат в устье реки Гёта-Эльв.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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