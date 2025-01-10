Самая длинная дорога мира: где она начинается и заканчивается

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы когда-нибудь задумывались о дороге, которая пересекает почти половину земного шара? Panamericana — это не просто магистраль, а настоящее инженерное чудо, связывающее северные льды Аляски с южными просторами Аргентины.

Фото: commons.wikimedia.org by HT SD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дорога

Гигантская сеть дорог

Panamericana охватывает 48 000 километров и проходит через 14 стран, соединяя США, Канаду, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину. Эта дорога словно позвоночник Америки, протянувшийся вдоль её западного побережья.

Разлом Дарьен — единственное препятствие

Несмотря на свою величественность, магистраль имеет одно слабое место — разлом Дарьен на территории Панамы.

Этот участок длиной 160 км представляет собой непроходимые джунгли и болота, где строительство дороги практически невозможно.

Историческое и географическое значение

Panamericana не просто дорога. Это связующее звено между культурами и экономиками трёх континентов.

Она играет важную роль в международной торговле, туризме и даже экспедициях, вдохновляя путешественников со всего мира.

Факты, которые поражают

Протяжённость: 48 000 км — больше, чем экватор Земли.

Прерывание: разлом Дарьен — единственный разрыв на всем маршруте.

Маршрут: пересекает пустыни, тропические леса, горы и прибрежные зоны.

Panamericana — это больше, чем просто дорога. Это символ связи, приключений и неисчерпаемой красоты природы Америки.

Уточнения

Панамерика́нское шоссе́ (англ. Pan-American Highway, исп. Carretera Panamericana, Autopista Panamericana или Vía Panamericana, ) — сеть дорог в Америке, суммарная протяжённость которых составляет 30 000 километров (19 000 миль). Согласно Книге рекордов Гиннесса Панамериканское шоссе — самая длинная автомобильная трасса в мире, однако на стандартных транспортных средствах проехать через Дарьенский пробел между Центральной и Южной Америкой до сих пор невозможно по ряду причин.

