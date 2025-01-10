Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Может ли эксперимент DUNE изменить нашу реальность
3 способа помочь питомцу в период линьки и уменьшить выпадение шерсти
Забудьте про узкие плечи! Вот как накачать спину, чтобы все восхищались
Как Молдавская ГРЭС справляется с увеличенным потреблением
Новая орхидея, найденная на австралийском острове, напоминает кекс
Эффективная и экологичная борьба с гололёдом: названа безопасная альтернатива соли
Добавьте это в свое меню вечером и сон станет крепче
Ледяной керн возрастом 1,2 миллиона лет добыт в Антарктиде
Плохое настроение и выпадение волос: причина может скрываться в микроэлементах

Самая длинная дорога мира: где она начинается и заканчивается

1:48
Туризм

Вы когда-нибудь задумывались о дороге, которая пересекает почти половину земного шара? Panamericana — это не просто магистраль, а настоящее инженерное чудо, связывающее северные льды Аляски с южными просторами Аргентины.

Дорога
Фото: commons.wikimedia.org by HT SD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дорога

Гигантская сеть дорог

Panamericana охватывает 48 000 километров и проходит через 14 стран, соединяя США, Канаду, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину. Эта дорога словно позвоночник Америки, протянувшийся вдоль её западного побережья.

Разлом Дарьен — единственное препятствие

Несмотря на свою величественность, магистраль имеет одно слабое место — разлом Дарьен на территории Панамы.

Этот участок длиной 160 км представляет собой непроходимые джунгли и болота, где строительство дороги практически невозможно.

Историческое и географическое значение

Panamericana не просто дорога. Это связующее звено между культурами и экономиками трёх континентов.

Она играет важную роль в международной торговле, туризме и даже экспедициях, вдохновляя путешественников со всего мира.

Факты, которые поражают

  • Протяжённость: 48 000 км — больше, чем экватор Земли.
  • Прерывание: разлом Дарьен — единственный разрыв на всем маршруте.
  • Маршрут: пересекает пустыни, тропические леса, горы и прибрежные зоны.

Panamericana — это больше, чем просто дорога. Это символ связи, приключений и неисчерпаемой красоты природы Америки.

Уточнения

Панамерика́нское шоссе́ (англ. Pan-American Highway, исп. Carretera Panamericana, Autopista Panamericana или Vía Panamericana, ) — сеть дорог в Америке, суммарная протяжённость которых составляет 30 000 километров (19 000 миль). Согласно Книге рекордов Гиннесса Панамериканское шоссе — самая длинная автомобильная трасса в мире, однако на стандартных транспортных средствах проехать через Дарьенский пробел между Центральной и Южной Америкой до сих пор невозможно по ряду причин.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось
Авто
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Может ли эксперимент DUNE изменить нашу реальность
3 способа помочь питомцу в период линьки и уменьшить выпадение шерсти
Забудьте про узкие плечи! Вот как накачать спину, чтобы все восхищались
Как Молдавская ГРЭС справляется с увеличенным потреблением
Новая орхидея, найденная на австралийском острове, напоминает кекс
Эффективная и экологичная борьба с гололёдом: названа безопасная альтернатива соли
Добавьте это в свое меню вечером и сон станет крепче
Ледяной керн возрастом 1,2 миллиона лет добыт в Антарктиде
Плохое настроение и выпадение волос: причина может скрываться в микроэлементах
Два необычных трюка с мёдом для вашего сада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.