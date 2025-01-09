Норт-Окенден на окраине Лондона — одна из средневековых жемчужин Англии, которые обязательно стоит посетить

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Причудливая деревушка, расположенная в конце линии метро, — это единственный уголок Лондона, который находится за пределами автомагистрали M25. Этот очаровательный уголок сельской местности, удалённый от центра столицы, представляет собой настоящий оазис спокойствия.

Фото: mylondon.news by Риччи Фотергилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Северный Окендон

Северный Окендон — это место, которое сильно отличается от того, что обычно представляют себе люди, когда слышат слово "Лондон". Лондонцы, как никто другой, знают, как найти скрытые жемчужины города, и Северный Окендон — одно из таких мест, которое стоит посетить несмотря на то, что оно находится далеко от центра.

Эта очаровательная маленькая деревушка, расположенная в районе Хейверинг, подарит настоящие сельские пейзажи. Хотя некоторые уверены, что Северный Окендон следует считать частью Эссекса, а не Лондона, впрочем, как и Кройдон (Суррей) или Бекслихит (Кент).

Если вы еще не знакомы с Северным Окендоном, приготовьтесь к тому, чтобы быть очарованными. В этом небольшом, но уникальном уголке города вас ждут поля, старинные коттеджи и местный колорит.

В пяти километрах от Северного Окендона находится деревня Вест-Хорндон в Брентвуде, где проживает несколько жителей. В этой сельской идиллии Лондона есть всего один паб, что только подчеркивает её камерность. Однако то, чего Северному Окендону не хватает в размерах и населённости, он с лихвой компенсирует своей историей.

В деревне есть множество исторических достопримечательностей, некоторые из которых датируются 1175 годом. Церковь Святой Марии Магдалины, построенная на протяжении XIII, XIV и XV веков, является настоящей жемчужиной. И это не единственное историческое место, которое вы здесь найдёте.

Простые домики, разбросанные по всей деревне, датируются 1700 годом. Ни одна деревня не была бы полной без пекарни, и в Северном Окендоне до сих пор сохранилась пекарня 17-го века.

К достопримечательностям деревни относится и средневековый ров — популярное место среди местных любителей рыбалки. На ферме Холл также есть очаровательный питомник для тех, кто ищет деревенскую красоту.

Знатоки настоятельно рекомендуют взять с собой велосипед и насладиться прогулкой на свежем воздухе, посетив эту часть Большого Лондона. Если наскучили столичные достопримечательности, почему бы не отправиться на окраину за новыми впечатлениями и духом сельской старины.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании.

