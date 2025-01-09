Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортзал не поможет похудеть без этого простого секрета
Пассажиры в ловушке: что происходит на борту после рейса
Это чистящее средство творит чудеса! Положите апельсиновые корки в стакан и полейте их уксусом
Вот как за пару минут очистить запотевшие стёкла
Чем подкормить рассаду: лучшие варианты для восстановления
У слонов в Танзании наблюдается генетическая аномалия — нет бивней
Признаки, что ваш крем для лица пора менять
Картофельные лепёшки с секретом: как приготовить вкусное блюдо с колбасой и сыром
Журова надеется, что фанаты из США и Канады могут помочь российским хоккеистам попасть на Олимпиаду

Норт-Окенден на окраине Лондона — одна из средневековых жемчужин Англии, которые обязательно стоит посетить

2:44
Туризм

Причудливая деревушка, расположенная в конце линии метро, — это единственный уголок Лондона, который находится за пределами автомагистрали M25. Этот очаровательный уголок сельской местности, удалённый от центра столицы, представляет собой настоящий оазис спокойствия.

Северный Окендон
Фото: mylondon.news by Риччи Фотергилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Северный Окендон

Северный Окендон — это место, которое сильно отличается от того, что обычно представляют себе люди, когда слышат слово "Лондон". Лондонцы, как никто другой, знают, как найти скрытые жемчужины города, и Северный Окендон — одно из таких мест, которое стоит посетить несмотря на то, что оно находится далеко от центра.

Эта очаровательная маленькая деревушка, расположенная в районе Хейверинг, подарит настоящие сельские пейзажи. Хотя некоторые уверены, что Северный Окендон следует считать частью Эссекса, а не Лондона, впрочем, как и Кройдон (Суррей) или Бекслихит (Кент).

Если вы еще не знакомы с Северным Окендоном, приготовьтесь к тому, чтобы быть очарованными. В этом небольшом, но уникальном уголке города вас ждут поля, старинные коттеджи и местный колорит.

В пяти километрах от Северного Окендона находится деревня Вест-Хорндон в Брентвуде, где проживает несколько жителей. В этой сельской идиллии Лондона есть всего один паб, что только подчеркивает её камерность. Однако то, чего Северному Окендону не хватает в размерах и населённости, он с лихвой компенсирует своей историей.

В деревне есть множество исторических достопримечательностей, некоторые из которых датируются 1175 годом. Церковь Святой Марии Магдалины, построенная на протяжении XIII, XIV и XV веков, является настоящей жемчужиной. И это не единственное историческое место, которое вы здесь найдёте.

Простые домики, разбросанные по всей деревне, датируются 1700 годом. Ни одна деревня не была бы полной без пекарни, и в Северном Окендоне до сих пор сохранилась пекарня 17-го века.

К достопримечательностям деревни относится и средневековый ров — популярное место среди местных любителей рыбалки. На ферме Холл также есть очаровательный питомник для тех, кто ищет деревенскую красоту.

Знатоки настоятельно рекомендуют взять с собой велосипед и насладиться прогулкой на свежем воздухе, посетив эту часть Большого Лондона. Если наскучили столичные достопримечательности, почему бы не отправиться на окраину за новыми впечатлениями и духом сельской старины.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Садоводство, цветоводство
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года Аудио 
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Наука и техника
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Последние материалы
Спортзал не поможет похудеть без этого простого секрета
Пассажиры в ловушке: что происходит на борту после рейса
Это чистящее средство творит чудеса! Положите апельсиновые корки в стакан и полейте их уксусом
Вот как за пару минут очистить запотевшие стёкла
Чем подкормить рассаду: лучшие варианты для восстановления
Норт-Окенден на окраине Лондона — одна из средневековых жемчужин Англии, которые обязательно стоит посетить
У слонов в Танзании наблюдается генетическая аномалия — нет бивней
Признаки, что ваш крем для лица пора менять
Картофельные лепёшки с секретом: как приготовить вкусное блюдо с колбасой и сыром
Журова надеется, что фанаты из США и Канады могут помочь российским хоккеистам попасть на Олимпиаду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.