Спрос продолжает расти — всем хочется посмотреть на свою Россию

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил о значительном росте внутреннего туризма в России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туристы

Он отметил, что разные сегменты туризма показывают увеличение: промышленный туризм вырос на 18-20%, санаторно-курортный — на 17%. Барзыкин подчеркнул, что это произошло несмотря на логистические трудности, которые частично компенсировались поездками РЖД.

Особое внимание уделяется развитию автомобильного туризма, который становится все более популярным благодаря своей экономичности и доступности.

Кроме того, развитие туризма поддерживается значительными инвестициями. До 2030 года на пять государственных проектов выделено более 500 миллиардов рублей. Средства направлены на улучшение логистики, национальных маршрутов и пляжей, а также на развитие туристической инфраструктуры. Барзыкин отметил, что горнолыжные курорты, такие как Красная Поляна, Шерегеш и Архыз, пользуются большой популярностью, передает "Рамблер".

По его словам, к 2030 году планируется достичь уровня 140 миллионов туристов, что требует создания около 200 тысяч новых гостиничных мест. Люди возвращаются к отдыху в России, и спрос на Черноморское побережье остается высоким, с возвратностью до 70%.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что за 11 месяцев 2024 года россияне и иностранцы совершили около 80 миллионов поездок по стране.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

