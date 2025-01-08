Отель у Синюхи — как Сбер создал туристическую мекку за Уралом

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пятизвездочный отель у горы Синюхи, построенный Сбером, открылся для туристов прошлой зимой, став крупнейшим объектом такого рода за Уралом.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeff Hopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зимний отдых

В декабре цены на номера в этом роскошном комплексе достигли 75 тысяч рублей за ночь. Обозреватель NGS осмотрел новый туристический объект и узнал, сколько вложил Сбер в строительство этой гостиницы.

Отель, расположенный у подножия горы Синюхи, выполнен в форме полумесяца и напоминает космический корабль на фоне сельской местности. Здание площадью 56 тысяч кв. м сопоставимо с аэропортом Толмачево, а его коридоры протяженностью более 400 метров вызывают ассоциации с большими терминалами, передает NGS.RU.

В отеле насчитывается более 300 номеров, оформленных с использованием дерева и гималайской соли. Гостям предлагаются различные типы размещения, включая номера "делюкс" и "джуниор сьют" с панорамным видом и очагом. Цены варьируются от 37 тысяч рублей за ночь до 128 тысяч рублей в пиковые дни.

На территории комплекса также есть ресторан "Тенгри", который предлагает блюда из местных продуктов. Основной подъемник курорта начинается сразу у выхода из отеля и ведет на высоту 1020 метров, где расположена смотровая площадка и панорамный ресторан.

Комплекс ориентирован на семейный отдых и предлагает множество активностей для детей, включая учебную трассу с траволатором. Курорт также является точкой отправления к природным достопримечательностям горного Алтая.

Уточнения

Ура́л (от баш. Урал) — географический регион в России, протянувшийся между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами.



"Сберба́нк" (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество "Сбербанк Росси́и", зарегистрированная торговая марка "Сбер") — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

