Оманские туристы открывают для себя новые направления в России

Оман рассматривает Россию как перспективное туристическое направление.
Об этом заявил 8 января министр наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед аль-Махруки, передают "Известия".
"Страны региона осознали, что Россия — это очень привлекательное место для туризма и может составить конкуренцию традиционным направлениям в Западной Европе и Америке. Мы рады приветствовать оманских туристов в разных городах России", — отметил министр во время встречи с журналистами.
Аль-Махруки напомнил о существующем прямом авиасообщении между Россией и Оманом, которое способствует увеличению туристического обмена между странами. В ближайшее время планируются визиты российских представителей, добавил он.
Министр также выразил надежду на рост числа российских туристов, чему будет способствовать развитие прямых авиарейсов.
Ома́н (араб. عُمَان [ʕʊˈmaːn]), официальное название — Султана́т Ома́н (араб. سَلْطَنَةُ عُمَان [saltˤaˈnaːt(u) ʕʊˈmaːn]) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова.
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