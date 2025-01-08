Оманские туристы открывают для себя новые направления в России

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оман рассматривает Россию как перспективное туристическое направление.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туристы в Москве

Об этом заявил 8 января министр наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед аль-Махруки, передают "Известия".

"Страны региона осознали, что Россия — это очень привлекательное место для туризма и может составить конкуренцию традиционным направлениям в Западной Европе и Америке. Мы рады приветствовать оманских туристов в разных городах России", — отметил министр во время встречи с журналистами.

Аль-Махруки напомнил о существующем прямом авиасообщении между Россией и Оманом, которое способствует увеличению туристического обмена между странами. В ближайшее время планируются визиты российских представителей, добавил он.

Министр также выразил надежду на рост числа российских туристов, чему будет способствовать развитие прямых авиарейсов.

Уточнения

Ома́н (араб. عُمَان‎ [ʕʊˈmaːn]), официальное название — Султана́т Ома́н (араб. سَلْطَنَةُ عُمَان‎ [saltˤaˈnaːt(u) ʕʊˈmaːn]) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

