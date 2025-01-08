Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятое измерение: теория, которая может раскрыть тайны тёмной материи
Вот как легко обновить старое зеркало и вдохнуть в него новую жизнь
Растения, которых стоит избегать рядом с яблонями: советы для дачников
Как помочь при отравлении алкоголем: советы, которые спасают жизни
Жизнь на грани — этот вид морской звезды выбирает выброшенные бутылки Heineken
Работать не за деньги: самые оригинальные вакансии в Тасмании
Не бойтесь красить: инструкции по покраске автомобиля для всех
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Домашние средства от перхоти, которые действительно работают

Оманские туристы открывают для себя новые направления в России

0:57
Туризм

Оман рассматривает Россию как перспективное туристическое направление.

Туристы в Москве
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туристы в Москве

Об этом заявил 8 января министр наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед аль-Махруки, передают "Известия".

"Страны региона осознали, что Россия — это очень привлекательное место для туризма и может составить конкуренцию традиционным направлениям в Западной Европе и Америке. Мы рады приветствовать оманских туристов в разных городах России", — отметил министр во время встречи с журналистами.

Аль-Махруки напомнил о существующем прямом авиасообщении между Россией и Оманом, которое способствует увеличению туристического обмена между странами. В ближайшее время планируются визиты российских представителей, добавил он.

Министр также выразил надежду на рост числа российских туристов, чему будет способствовать развитие прямых авиарейсов.

 

Уточнения

Ома́н (араб. عُمَان‎ [ʕʊˈmaːn]), официальное название — Султана́т Ома́н (араб. سَلْطَنَةُ عُمَان‎ [saltˤaˈnaːt(u) ʕʊˈmaːn]) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. 

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Недвижимость
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место Аудио 
Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году
Экономика и бизнес
Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Роднина высказалась о возможной поездке Трусовой на ОИ-2026: возвращайтесь в реальность
Роднина высказалась о возможной поездке Трусовой на ОИ-2026: возвращайтесь в реальность
Последние материалы
Пятое измерение: теория, которая может раскрыть тайны тёмной материи
Вот как легко обновить старое зеркало и вдохнуть в него новую жизнь
Растения, которых стоит избегать рядом с яблонями: советы для дачников
Как помочь при отравлении алкоголем: советы, которые спасают жизни
Жизнь на грани — этот вид морской звезды выбирает выброшенные бутылки Heineken
Работать не за деньги: самые оригинальные вакансии в Тасмании
Не бойтесь красить: инструкции по покраске автомобиля для всех
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Оманские туристы открывают для себя новые направления в России
Домашние средства от перхоти, которые действительно работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.