Почему важно проверять имя в авиабилетах до оплаты

2:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ошибки в документах всегда раздражают, но в большинстве случаев исправить их несложно, если действовать быстро. Даже небольшая опечатка в посадочном талоне может вызвать волнение, но есть несколько простых шагов, которые помогут всё уладить.

Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Билет на самолет

Что делать при обнаружении ошибки

Как только вы заметили проблему, сразу же свяжитесь с авиакомпанией. Небольшие опечатки, например лишние или пропущенные буквы, обычно исправляются быстро, а иногда и бесплатно. Для этого можно позвонить или написать в службу поддержки.

Однако некоторые авиакомпании могут взимать небольшую плату за изменение данных. Если ошибка существенная, например указано совсем другое имя, потребуется подтверждение вашей личности и, возможно, дополнительные документы.

Если вы приобрели билет через сторонний сервис, например Expedia, вам придётся обращаться именно туда. Такие изменения часто обходятся дороже и занимают больше времени, чем обращение напрямую в авиакомпанию.

Опечатка в посадочном талоне: это серьёзно?

Когда на вашем посадочном талоне имя указано слитно (например, “ДжонСмит”) или отсутствует часть второго имени, волноваться не стоит.

Как правило, это связано с особенностями печати, и службы безопасности обычно не обращают на это внимания.

Однако, если ошибка более серьёзная, например неверная буква в фамилии или использование прозвища вместо полного имени, вам необходимо это исправить.

В таких случаях лучше всего сразу обратиться в авиакомпанию. Если вы уже в аэропорту, подойдите к стойке регистрации — сотрудники помогут быстро внести изменения и посадить вас на рейс.

Что делать, если имя указано неправильно

Если ошибка в имени значительная или оно полностью отличается от указанного в ваших документах, потребуется больше усилий.

Например, если вы сменили фамилию после брака, нужно будет предоставить соответствующие документы: новое удостоверение личности, свидетельство о браке или постановление суда.

Важно помнить, что билеты на самолёт, как правило, не передаются другим людям. Это означает, что вы не можете просто изменить имя на билете и отправить вместо себя друга или родственника.

Большинство авиакомпаний запрещают такие изменения из соображений безопасности и для предотвращения перепродажи билетов.

Как избежать проблем с именем в будущем

Проверьте данные перед оплатой билета. Даже небольшая ошибка может вызвать трудности.

Используйте только имя и фамилию, указанные в загранпаспорте или другом удостоверении личности.

Если заметили ошибку, сразу обращайтесь за помощью, не откладывайте до дня вылета.

Уточнения

Посадочный талон (англ boarding pass) — документ, подтверждающий право пассажира на посадку в самолёт. Посадочный талон выдаётся на основании регистрации пассажира на рейс.

