Мост, созданный природой: крупнейшая арка мира в сердце Китая

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В южной провинции Гуанси на реке Булиу скрывается величественное чудо природы — мост Сяньжэнь, или Мост Фей. Это крупнейшая естественная арка в мире, длина которой достигает 120 метров.

Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буддийский монах

Впечатляющее известняковое образование возвышается на 230 футов над спокойной водой, создавая уникальный пейзаж. До 2010 года оно оставалось почти неизвестным за пределами региона.

Путешествие к величественному мосту

Добраться до моста Сяньжэнь можно только через приключение. Один из путей — отправиться на плоту по реке Булиу.

Вам предстоит путь по извилистому течению, где пороги сменяются участками спокойной воды, а вдоль берегов простираются плакучие ивы и возвышаются известняковые скалы. Подъезжая к мосту, вы ощутите его масштаб и гармонию с окружающим пейзажем.

Этот мост сформировался благодаря многолетней работе воды. Постепенная эрозия известняка привела к обрушению скальных стен, оставив величественную арку. И сегодня река продолжает формировать это природное чудо.

Сокровища геопарка Лей-Фэншань

Мост Сяньжэнь находится в геопарке Лей-Фэншань — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот регион славится своими карстовыми ландшафтами: огромными воронками, подземными реками и конусообразными вершинами.

В 2022 году учёные обнаружили здесь уникальную воронку, внутри которой находится древний лес с гигантскими деревьями, возраст которых насчитывает сотни лет.

На территории геопарка расположен и Национальный парк Саньмэньхай. Здесь можно отправиться в лодочное путешествие по подземной реке, проходя через три огромных световых люка, которые превращают тёмные пещеры в настоящее сказочное место.

Хотя информации о геопарке немного, те, кто решится исследовать его, откроют для себя мир удивительных природных форм.

Загадка природы, покоряющая сердца

Мост Сяньжэнь — это больше, чем просто геологическое образование. Это памятник невероятной силе природы, создающий атмосферу спокойствия и величия.

Прогулка под этой аркой позволяет ощутить масштаб времени и природных процессов, которые формировали Землю на протяжении миллионов лет.

Для тех, кто ищет уникальные места и готов отойти от традиционных маршрутов, мост Сяньжэнь станет настоящим открытием.

Уточнения

Гуанси́-Чжуа́нский автоно́мный райо́н (кит. упр. 广西壮族自治区, пиньинь Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū, палл. Гуанси чжуанцзу цзычжицюй; чжуанск. Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih) — автономный район на юге Китая. Административный центр и крупнейший город — Наньнин.

