Мост, созданный природой: крупнейшая арка мира в сердце Китая

В южной провинции Гуанси на реке Булиу скрывается величественное чудо природы — мост Сяньжэнь, или Мост Фей. Это крупнейшая естественная арка в мире, длина которой достигает 120 метров.
Впечатляющее известняковое образование возвышается на 230 футов над спокойной водой, создавая уникальный пейзаж. До 2010 года оно оставалось почти неизвестным за пределами региона.
Добраться до моста Сяньжэнь можно только через приключение. Один из путей — отправиться на плоту по реке Булиу.
Вам предстоит путь по извилистому течению, где пороги сменяются участками спокойной воды, а вдоль берегов простираются плакучие ивы и возвышаются известняковые скалы. Подъезжая к мосту, вы ощутите его масштаб и гармонию с окружающим пейзажем.
Этот мост сформировался благодаря многолетней работе воды. Постепенная эрозия известняка привела к обрушению скальных стен, оставив величественную арку. И сегодня река продолжает формировать это природное чудо.
Мост Сяньжэнь находится в геопарке Лей-Фэншань — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот регион славится своими карстовыми ландшафтами: огромными воронками, подземными реками и конусообразными вершинами.
В 2022 году учёные обнаружили здесь уникальную воронку, внутри которой находится древний лес с гигантскими деревьями, возраст которых насчитывает сотни лет.
На территории геопарка расположен и Национальный парк Саньмэньхай. Здесь можно отправиться в лодочное путешествие по подземной реке, проходя через три огромных световых люка, которые превращают тёмные пещеры в настоящее сказочное место.
Хотя информации о геопарке немного, те, кто решится исследовать его, откроют для себя мир удивительных природных форм.
Мост Сяньжэнь — это больше, чем просто геологическое образование. Это памятник невероятной силе природы, создающий атмосферу спокойствия и величия.
Прогулка под этой аркой позволяет ощутить масштаб времени и природных процессов, которые формировали Землю на протяжении миллионов лет.
Для тех, кто ищет уникальные места и готов отойти от традиционных маршрутов, мост Сяньжэнь станет настоящим открытием.
Гуанси́-Чжуа́нский автоно́мный райо́н (кит. упр. 广西壮族自治区, пиньинь Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū, палл. Гуанси чжуанцзу цзычжицюй; чжуанск. Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih) — автономный район на юге Китая. Административный центр и крупнейший город — Наньнин.
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