Во Владивостоке началось строительство туристического комплекса

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во Владивостоке начато строительство крупного туристического комплекса "Аквапарадайз".

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гостиница

Договор генподряда заключён с ООО "СМУ 882", а заказчиком выступает специальная проектная компания "Истерн Аква Парадайз", созданная Корпорацией Туризм.РФ совместно с инвестором.

В комплекс войдут четырехзвездочная гостиница на 303 номера, торгово-развлекательный центр с аквапарком, спортивно-оздоровительный центр с 50-метровым бассейном и крытыми теннисными кортами, а также многоуровневая автостоянка. В настоящее время на объекте начаты работы по установке буронабивных свай.

Проект является частью национального проекта "Туризм и гостеприимство" и реализуется при поддержке института развития ВЭБ.РФ.Корпорация Туризм. РФ содействует созданию необходимой инфраструктуры, включая строительство инженерных сетей.

Ожидается, что "Аквапарадайз" сможет принимать до 300 тысяч посетителей в год и станет стимулом для развития туризма в Приморском крае.

Согласно опросу общественного движения "Народный фронт", 26% россиян стали больше путешествовать по стране, а 30% продолжают путешествовать как прежде. Среди улучшений, отмеченных в рамках нацпроекта, чаще всего упоминалось благоустройство туристических центров (32%), передает "Туризм РФ".

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России.



Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.

