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AZAL приостановила рейсы Баку — Казань из-за угроз безопасности

1:07
Туризм

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила полёты по маршруту Баку — Казань — Баку на неопределённый срок. Причиной такого решения стали регулярные закрытия воздушного пространства над Казанью из-за атак украинских беспилотников.

Разбившийся в Казахстане самолёт
Фото: Baza
Разбившийся в Казахстане самолёт

Пассажиры, имеющие билеты на отменённые рейсы, могут получить полный возврат средств или заменить билеты на другие направления. AZAL заявила, что будет продолжать следить за ситуацией и оперативно информировать пассажиров об изменениях.

Эта новость появилась на фоне трагического инцидента 25 декабря 2024 года, когда самолёт Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из них погибли 38.

По информации российских властей, самолёт несколько раз пытался зайти на посадку в Грозном, но из-за сложных условий пилот решил направить воздушное судно в Казахстан, где и произошла катастрофа.

Уточнения

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL, АЗАЛ, азерб. Azərbaycan Hava Yolları) — крупнейшая азербайджанская авиакомпания, национальный авиаперевозчик.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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