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Что привлекает иностранных туристов в России

2:30
Туризм

Увеличение числа иностранных туристов в России приводит к расширению и изменению их маршрутов.

Москва
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Москва

Теперь популярностью пользуются не только Москва и Санкт-Петербург, но и уральские металлургические заводы, северное сияние в Мурманске и проживание в избе в Плёсе, рассказал РИА Новости основатель проекта для делового туризма MICE-Connection Дмитрий Лапатин.

В конце декабря Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что поток иностранных туристов в 2024 году может достигнуть 1,8 миллиона человек, что в 2,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Около 83% организованных туров приходится на визитёров из Китая (около 600 тысяч). Восточные регионы России принимают наибольшее количество иностранных туристов, в то время как меньшая доля приходится на Европейскую часть РФ с Москвой и Санкт-Петербургом, где въездной туризм более разнообразен.

"Маршруты иностранных туристов стремительно меняются. Ранее ключевыми достопримечательностями были Красная площадь в Москве и белые ночи в Санкт-Петербурге. Сегодня туристы всё чаще выбирают нестандартные маршруты по регионам России", — отметил Лапатин.

В числе необычных локаций, которые привлекают иностранных туристов, Лапатин выделил Челябинск. Промышленный туризм набирает популярность, и заводы, такие как Магнитогорский металлургический комбинат, открывают свои двери для гостей. Также туристов привлекают экскурсии в златоустовские оружейные мастерские, где можно узнать секреты булатной стали.

Популярными становятся и туры, которые позволяют окунуться в атмосферу старинной России. В Плёсе иностранцы могут пожить в традиционной избе, попробовать русские блюда и собрать дикоросы в лесу. Традиционные зимние развлечения также интересуют туристов: Якутск и Мурманск становятся альтернативой горнолыжным курортам Красной Поляны благодаря катанию на упряжках с хаски и наблюдению за северным сиянием.

По словам Лапатина, доступность путешествий в Россию по цене и логистике является значительным плюсом для иностранцев. В целом, туры по России обходятся дешевле, чем поездки в другие страны, что особенно ценится туристами.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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