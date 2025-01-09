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Нехватка отелей остаётся ключевой проблемой для российского туризма

1:58
Туризм

За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 миллионов поездок по России. По прогнозам, до конца года эта цифра достигнет рекордных 92 миллионов, что станет абсолютным максимумом за всю историю наблюдений.

Туристы в Москве
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туристы в Москве

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что россияне проявляют всё больший интерес к путешествиям внутри страны, а Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул рост новых туристических центров и усиливающийся интерес иностранных гостей к России.

Особенно впечатляет прирост туристов из Китая, интересующихся российским Дальним Востоком. В Хабаровском крае число китайских путешественников увеличилось на 204%, в Амурской области — на 142%, а в Приморье — на 112%.

Внутренний туризм продолжает набирать популярность: лидерами остаются Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Самый высокий прирост числа поездок показали Республика Тыва, Чеченская Республика и Рязанская область.

Спрос на зимние виды отдыха способствует активному развитию горнолыжных курортов. В 2025 году в Северной Осетии планируется открыть новый курорт "Мамисон". Кроме того, в рамках программы льготного кредитования модернизируют семь действующих горнолыжных курортов и построят два новых.

Тем не менее остаются и проблемы. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что главным вызовом для туристической отрасли остаётся нехватка отелей.

В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул, что развитие туризма в России продолжается благодаря серьёзным инвестициям в инфраструктуру и активному продвижению на рынке.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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