В Финляндии помогают туристам избавляться от ненужных вещей

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финские отели всё чаще сталкиваются с тем, что туристы оставляют зимнюю одежду после завершения поездки. Это связано с неудобством упаковки тёплой одежды и отсутствием необходимости в её использовании при перелёте в тёплые страны.

Фото: flickr.com by markjhandel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шуба

Чтобы найти применение оставленным вещам, отели размещают информацию о возможной передаче одежды в благотворительные организации. Такой подход помогает как туристам, так и местным жителям, нуждающимся в помощи.

Муниципалитет Рованиеми, расположенный за Полярным кругом, проводит исследование для определения масштаба проблемы. Целью является создание новых решений, включая сервисы аренды зимней одежды для путешественников или её переработку. Это позволит сократить количество оставленных вещей и минимизировать экологический след туризма.

Туристы тоже активно делятся советами в социальных сетях и на сайтах для бюджетных путешественников, рассказывая, как избежать излишков в багаже и куда можно передать ненужную одежду.

Финляндия показывает, как можно превратить проблему в экологичное и полезное решение для всех сторон.

Уточнения

Ро́ваниеми (фин. Rovaniemi, инари-саам. Ruávinjargâ, северносаам. Roavvenjárga или Roavenjárga и колтта-саам. Ruäʹvnjargg) — город и муниципалитет в Финляндии, административный центр провинции Лаппи.

