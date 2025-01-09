Мальдивы поднимают налоги на туристические услуги

Отдых на Мальдивах стал дороже из-за значительного увеличения налогов и сборов в туристической отрасли. С конца 2024 года власти островного государства ввели изменения, которые заметно отразились на стоимости путешествий. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Изменения с 1 декабря 2024 года:
Изменения с 1 января 2025 года:
Увеличен green tax — экологический налог, взимаемый с каждого туриста за проживание: В объектах с менее чем 50 номерами: 6 долларов в день (ранее 3 доллара).
В отелях с более чем 50 номерами: 12 долларов в день (ранее 6 долларов).
Рост стоимости продолжится и дальше. С 1 июля 2025 года планируется увеличение налога на туристические товары и услуги с 16% до 17%. Это изменение затронет рестораны, спа-центры, экскурсии и другие услуги.
Эксперты отмечают, что туристам, желающим компенсировать растущие расходы, стоит обратить внимание на тревел-карты. Такие карты предоставляют повышенный кешбэк за оплату отелей и билетов, скидки на туры, доступ в бизнес-залы аэропортов, а также начисляют мили, которые можно использовать на покупку билетов и услуг.
Мальдивы, несмотря на удорожание отдыха, остаются одним из самых привлекательных направлений для туристов, но планировать бюджет для поездки теперь нужно тщательнее.
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