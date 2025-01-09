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Мальдивы поднимают налоги на туристические услуги

2:05
Туризм

Отдых на Мальдивах стал дороже из-за значительного увеличения налогов и сборов в туристической отрасли. С конца 2024 года власти островного государства ввели изменения, которые заметно отразились на стоимости путешествий. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

мальдивы
Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мальдивы

Изменения с 1 декабря 2024 года:

  • Увеличен сбор за въезд на архипелаг и сбор на развитие аэропорта: Экономкласс: 50 долларов (ранее 30 долларов).
  • Бизнес-класс: 120 долларов (ранее 60 долларов).
  • Первый класс: 240 долларов (ранее 90 долларов).
  • Частные самолёты: 480 долларов (ранее 120 долларов).

Изменения с 1 января 2025 года:

Увеличен green tax — экологический налог, взимаемый с каждого туриста за проживание: В объектах с менее чем 50 номерами: 6 долларов в день (ранее 3 доллара).

В отелях с более чем 50 номерами: 12 долларов в день (ранее 6 долларов).

Рост стоимости продолжится и дальше. С 1 июля 2025 года планируется увеличение налога на туристические товары и услуги с 16% до 17%. Это изменение затронет рестораны, спа-центры, экскурсии и другие услуги.

Эксперты отмечают, что туристам, желающим компенсировать растущие расходы, стоит обратить внимание на тревел-карты. Такие карты предоставляют повышенный кешбэк за оплату отелей и билетов, скидки на туры, доступ в бизнес-залы аэропортов, а также начисляют мили, которые можно использовать на покупку билетов и услуг.

Мальдивы, несмотря на удорожание отдыха, остаются одним из самых привлекательных направлений для туристов, но планировать бюджет для поездки теперь нужно тщательнее.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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