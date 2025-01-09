Пассажиры в ловушке: что происходит на борту после рейса

В США растёт количество инцидентов, когда пассажиры остаются забытыми на борту самолётов после завершения полёта. Ассоциация профессиональных бортпроводников (APFA) зафиксировала значительный рост подобных случаев в American Airlines.
Причиной таких ситуаций становится несоблюдение правил послеполётного осмотра салона. Экипаж оставляет пассажиров в тёмных салонах после стоянки, что создаёт серьёзные риски. Некоторые туристы утверждают, что такие случаи особенно опасны для тех, кто заснул или нуждается в медицинской помощи.
Для предотвращения подобных инцидентов авиакомпания совместно с APFA разработали рекомендации. В их числе:
Проблема активно обсуждается в социальных сетях. Люди делятся мнениями и вспоминают резонансные случаи. Один из них произошёл в 2019 году с пассажиркой Air Canada, которая проснулась одна в холодном и тёмном самолёте. Женщина попыталась открыть дверь и подать сигнал SOS, но осталась незамеченной, пока её не нашёл водитель багажной тележки.
Такие случаи напоминают, насколько важна тщательная проверка салона после каждого рейса. Участие всего экипажа в этом процессе может снизить риск забытых пассажиров.
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