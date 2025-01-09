Пассажиры в ловушке: что происходит на борту после рейса

В США растёт количество инцидентов, когда пассажиры остаются забытыми на борту самолётов после завершения полёта. Ассоциация профессиональных бортпроводников (APFA) зафиксировала значительный рост подобных случаев в American Airlines.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса в салоне самолета

Причиной таких ситуаций становится несоблюдение правил послеполётного осмотра салона. Экипаж оставляет пассажиров в тёмных салонах после стоянки, что создаёт серьёзные риски. Некоторые туристы утверждают, что такие случаи особенно опасны для тех, кто заснул или нуждается в медицинской помощи.

Для предотвращения подобных инцидентов авиакомпания совместно с APFA разработали рекомендации. В их числе:

Проверка туалетов и всех кресел в салоне.

Обращение внимания на спящих пассажиров или тех, кто может находиться под сидениями.

Проведение финального обхода салона старшим бортпроводником.

Назначение проверки безопасности всем членам экипажа.

Проблема активно обсуждается в социальных сетях. Люди делятся мнениями и вспоминают резонансные случаи. Один из них произошёл в 2019 году с пассажиркой Air Canada, которая проснулась одна в холодном и тёмном самолёте. Женщина попыталась открыть дверь и подать сигнал SOS, но осталась незамеченной, пока её не нашёл водитель багажной тележки.

Такие случаи напоминают, насколько важна тщательная проверка салона после каждого рейса. Участие всего экипажа в этом процессе может снизить риск забытых пассажиров.