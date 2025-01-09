Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что значит, когда кошка толкает вас головой
В Финляндии помогают туристам избавляться от ненужных вещей
Вода и корм у кошек: почему их нельзя ставить рядом
Как вернуть носкам белый цвет? Вам помогут эти 3 способа
Безалкогольные напитки при беременности: безопасно ли это
Тайна готической церкви: золото, спрятанное 400 лет назад
Опасные манёвры таксистов: три сценария, которых стоит бояться
Выбор культуры для тени: как добиться хорошего урожая в полутени
Как превратить обычное картофельное пюре в кулинарный шедевр, добавив к нему два ингредиента

В Египте обновлены рекомендации для туристов после нападения акулы

Туризм

В Египте продолжают предлагать советы туристам, как избежать нападения акул во время отдыха на море. Очередной перечень рекомендаций от Министерства туризма появился после трагического инцидента в Марса-Аламе, где акула напала на отдыхающих: один человек погиб, а второй был госпитализирован с укусами.

Пойманная акула
Фото: Библиотека фотографий NOAA by Доктор Дуэйн Медоуз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пойманная акула

Туристам советуют обратить внимание на купальные костюмы — избегать ярких и блестящих моделей, а также плавать исключительно в группах. Опасными считаются погружения в открытой воде ранним утром или на закате. Распространённый миф о том, что акулы чуют кровь издалека, всё же упомянули, порекомендовав немедленно выходить из воды при травмах о кораллы.

Ещё одно важное правило — запрет на кормление рыб, так как это привлекает внимание акул. Отдыхающим напоминают: если вы заметили нарушение этого запрета, сообщите сотрудникам отеля. Гиды и персонал должны регулярно информировать гостей об этих мерах безопасности.

Не утратили актуальности и базовые требования к владельцам отелей для обеспечения безопасного отдыха. Например, наблюдательные вышки, ограничительные буйки на глубине до двух метров, наличие обученных спасателей. Также каждый пляж должен быть оснащён скоростной лодкой со средствами для оказания первой медицинской помощи. Спасатели обязаны уметь использовать это оборудование в случае нападения акул.

Основной вывод отчёта — нападения акул неизбежны, поскольку хищники естественным образом обитают в Красном море, особенно в мелководных курортных зонах. Для минимизации таких инцидентов в документе отдельно выделены рекомендации для экологов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Недвижимость
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Последние материалы
В Финляндии помогают туристам избавляться от ненужных вещей
Вода и корм у кошек: почему их нельзя ставить рядом
Как вернуть носкам белый цвет? Вам помогут эти 3 способа
Безалкогольные напитки при беременности: безопасно ли это
Тайна готической церкви: золото, спрятанное 400 лет назад
Опасные манёвры таксистов: три сценария, которых стоит бояться
Выбор культуры для тени: как добиться хорошего урожая в полутени
Как превратить обычное картофельное пюре в кулинарный шедевр, добавив к нему два ингредиента
Эндокринолог оценила жалобы Даны Борисовой на побочный эффект Оземпика
Учимся подтягиваться: идеальное упражнение для тех, кому не по силам турник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.