В Египте обновлены рекомендации для туристов после нападения акулы

В Египте продолжают предлагать советы туристам, как избежать нападения акул во время отдыха на море. Очередной перечень рекомендаций от Министерства туризма появился после трагического инцидента в Марса-Аламе, где акула напала на отдыхающих: один человек погиб, а второй был госпитализирован с укусами.

Фото: Библиотека фотографий NOAA by Доктор Дуэйн Медоуз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пойманная акула

Туристам советуют обратить внимание на купальные костюмы — избегать ярких и блестящих моделей, а также плавать исключительно в группах. Опасными считаются погружения в открытой воде ранним утром или на закате. Распространённый миф о том, что акулы чуют кровь издалека, всё же упомянули, порекомендовав немедленно выходить из воды при травмах о кораллы.

Ещё одно важное правило — запрет на кормление рыб, так как это привлекает внимание акул. Отдыхающим напоминают: если вы заметили нарушение этого запрета, сообщите сотрудникам отеля. Гиды и персонал должны регулярно информировать гостей об этих мерах безопасности.

Не утратили актуальности и базовые требования к владельцам отелей для обеспечения безопасного отдыха. Например, наблюдательные вышки, ограничительные буйки на глубине до двух метров, наличие обученных спасателей. Также каждый пляж должен быть оснащён скоростной лодкой со средствами для оказания первой медицинской помощи. Спасатели обязаны уметь использовать это оборудование в случае нападения акул.

Основной вывод отчёта — нападения акул неизбежны, поскольку хищники естественным образом обитают в Красном море, особенно в мелководных курортных зонах. Для минимизации таких инцидентов в документе отдельно выделены рекомендации для экологов.