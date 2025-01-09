Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мост, созданный природой: крупнейшая арка мира в сердце Китая
Загитова снова нуждается в помощи врачей! Фото с капельницей потрясло поклонников
Поведенческие проблемы у собак: как пандемия повлияла на наших любимцев
Поаккуратнее с ними: 8 предметов в доме, которые могут быть опасны для здоровья
Луна старше Земли? Теория переворачивает науку
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Банан и хурма в одной чаше: секрет вкусного смузи
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Идеальное праздничное блюдо: индейка с восточным акцентом

Остров, где кошек больше, чем людей: незабываемое путешествие к берегам Эхимэ

2:48
Туризм

Малоизвестный остров в Японии, где кошки встречают вас у причала, становится всё популярнее среди туристов, но его уникальная атмосфера может исчезнуть уже в ближайшие годы.

Бенгальская кошка
Фото: flickr.com by Роберто Шабс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бенгальская кошка

Кошачий рай на острове Аосима

На острове Аосима в префектуре Эхимэ кошек больше, чем людей. Когда-то здесь была процветающая рыбацкая деревня, но сегодня численность местных жителей сократилась до нескольких человек.

Остальную территорию занимают полудикие кошки, которые гуляют по узким улочкам, отдыхают на крышах домов и с любопытством наблюдают за немногочисленными гостями.

Добраться сюда можно на рейсовом катере из порта Нагахама — путь занимает всего 30 минут. Паромы отправляются дважды в день, а сам остров встречает посетителей удивительным зрелищем: десятки кошек собираются в гавани, словно приветствуя новых гостей.

Прогулка по острову

Проведите пару часов, исследуя местные святилища и храмы. Обязательно посетите святилище Вакамия и небольшой буддийский храм. Для любителей природы — набережная с видом на море. Не забудьте взять лакомства для кошек или пожертвование на их ветеринарное обслуживание. Хотя на острове нет привычных туристических удобств, его атмосфера заставляет забыть о спешке.

Уникальность под угрозой

Популяция кошек на Аосиме постепенно уменьшается из-за программы стерилизации. К тому же большинство людей, живущих здесь, пожилые. Возможно, в ближайшие годы туристические паромы перестанут ходить, и остров перестанет быть открытым для посетителей.

Кулинарные открытия в Эхимэ

После посещения Аосимы отправляйтесь в соседние города. В Яватахаме обязательно попробуйте блюда из свежих морепродуктов, такие как сашими или таймси — рис с морским окунем, зелёным луком и кунжутом. А в Мацуяме вас ждёт сочный микан — мандарин, который стал символом региона. Вы даже сможете попробовать свежевыжатый сок из микана прямо из уличного автомата.

Идеальное место для фотографов

Аосима — мечта фотографов. Деревенские виды с приморскими кошками на фоне природы вдохновляют на создание ярких снимков. Узкие улочки, рыбацкие лодки и тёплый приём делают этот остров незабываемым.

Планируйте поездку сейчас

Если вы ищете уникальные впечатления, стоит поспешить. Аосима — это не только кошачий рай, но и место, где время словно остановилось. Окунитесь в безмятежную атмосферу, пока остров остаётся доступным.

Уточнения

Аосима (яп 青島) — маленький остров на юге Японии, расположенный в префектуре Эхиме. Остров расположен в 13 километрах на север от побережья главного острова Сикоку. Также известен как Кошачий остров (яп. 猫の島 нэко-но-сима) из-за большого количества проживающих там кошек.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Новый метод посадки клубники, который покоряет мир
Садоводство, цветоводство
Новый метод посадки клубники, который покоряет мир Аудио 
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Последние материалы
Дефицит запчастей: как российские автолюбители справляются с новой реальностью
Плазмотерапия или мезотерапия: что выбрать для здоровья волос
Где на огороде следует посадить тыкву? Урожай будет большим
Как стирать наволочки, чтобы они сохраняли свой внешний вид и служили дольше
Отбеливающая паста: скрытая угроза для ваших зубов
Остров, где кошек больше, чем людей: незабываемое путешествие к берегам Эхимэ
Тренер Вашингтон Кэпиталз разнёс нападение команды во главе с Овечкиным из-за плохой игры
В Британии найден загадочный ритуальный предмет эпохи Рима.
Псевдоволонтёры из Казани поселили животных в грязную бетонную клетку без еды и воды
Что значит, когда кошка толкает вас головой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.