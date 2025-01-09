Остров, где кошек больше, чем людей: незабываемое путешествие к берегам Эхимэ

Малоизвестный остров в Японии, где кошки встречают вас у причала, становится всё популярнее среди туристов, но его уникальная атмосфера может исчезнуть уже в ближайшие годы.
На острове Аосима в префектуре Эхимэ кошек больше, чем людей. Когда-то здесь была процветающая рыбацкая деревня, но сегодня численность местных жителей сократилась до нескольких человек.
Остальную территорию занимают полудикие кошки, которые гуляют по узким улочкам, отдыхают на крышах домов и с любопытством наблюдают за немногочисленными гостями.
Добраться сюда можно на рейсовом катере из порта Нагахама — путь занимает всего 30 минут. Паромы отправляются дважды в день, а сам остров встречает посетителей удивительным зрелищем: десятки кошек собираются в гавани, словно приветствуя новых гостей.
Проведите пару часов, исследуя местные святилища и храмы. Обязательно посетите святилище Вакамия и небольшой буддийский храм. Для любителей природы — набережная с видом на море. Не забудьте взять лакомства для кошек или пожертвование на их ветеринарное обслуживание. Хотя на острове нет привычных туристических удобств, его атмосфера заставляет забыть о спешке.
Популяция кошек на Аосиме постепенно уменьшается из-за программы стерилизации. К тому же большинство людей, живущих здесь, пожилые. Возможно, в ближайшие годы туристические паромы перестанут ходить, и остров перестанет быть открытым для посетителей.
После посещения Аосимы отправляйтесь в соседние города. В Яватахаме обязательно попробуйте блюда из свежих морепродуктов, такие как сашими или таймси — рис с морским окунем, зелёным луком и кунжутом. А в Мацуяме вас ждёт сочный микан — мандарин, который стал символом региона. Вы даже сможете попробовать свежевыжатый сок из микана прямо из уличного автомата.
Аосима — мечта фотографов. Деревенские виды с приморскими кошками на фоне природы вдохновляют на создание ярких снимков. Узкие улочки, рыбацкие лодки и тёплый приём делают этот остров незабываемым.
Если вы ищете уникальные впечатления, стоит поспешить. Аосима — это не только кошачий рай, но и место, где время словно остановилось. Окунитесь в безмятежную атмосферу, пока остров остаётся доступным.
Аосима (яп 青島) — маленький остров на юге Японии, расположенный в префектуре Эхиме. Остров расположен в 13 километрах на север от побережья главного острова Сикоку. Также известен как Кошачий остров (яп. 猫の島 нэко-но-сима) из-за большого количества проживающих там кошек.
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