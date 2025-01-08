Российские туристы стали чаще посещать Вьетнам

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году количество российских туристов, посетивших Вьетнам, увеличилось на 85%, составив 232 тысячи визитов, несмотря на нехватку прямых рейсов и отсутствие чартеров из российских регионов.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Основной рост произошел благодаря прямым перелетам в города, не относящиеся к курортной зоне, а также доступным стыковкам через Китай. В настоящее время только две авиакомпании предлагают прямые рейсы из России во Вьетнам, при этом 85% туристов предпочитали добираться до популярных курортов с помощью стыковочных рейсов.

Наибольшим спросом среди россиян пользовались поездки с октября по февраль, в то время как в мае, июне и июле наблюдалось наименьшее количество желающих посетить страну. В целом, в прошлом году Вьетнам посетили 17 миллионов иностранных туристов, что на 40% превышает показатели 2023 года.

Уточнения

Вьетна́м — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.



