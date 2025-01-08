В 55 российских регионах ввели туристический налог

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января в 55 субъектах Российской Федерации стартует новый туристический налог.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По данным издания, эта мера коснется не только популярных туристических мест, таких как Алтай, Камчатка и Карелия, но и менее известных регионов, включая Пензенскую и Саратовскую области. Ставка налога не превышает одного процента от стоимости проживания.

Важно отметить, что в некоторых регионах налог вводится на всей территории, в то время как в других — только в определенных населенных пунктах. Как сообщает издание, такие инициативы направлены на развитие туристической инфраструктуры в российских областях, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что российские санатории были внесены в реестр классифицированных объектов размещения, в связи с чем с 1 января они также обязаны уплачивать туристический налог по минимальной ставке.