Компания AirHelp назвала лучшие и худшие авиакомпании

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Компания AirHelp — это платформа, которая поддерживает всех путешествующих на самолете, предоставляя необходимую помощь, и уже в течение года составляет рейтинг лучших и худших авиакомпаний в мире.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

В этом исследовании было проанализировано 109 авиакомпаний из различных стран, включая Грецию, на основе оценок, которые складываются из трех параметров: надежности и пунктуальности, мнения клиентов и того, как авиакомпании реагируют на жалобы пассажиров.

Как отмечает AirHelp, из общего числа более 800 мировых авиакомпаний в выборку вошли только самые крупные по числу пассажиров и популярности. Некоторые компании были исключены из-за отсутствия данных.

Этот рейтинг интересен тем, что помимо десяти лучших авиаперевозчиков, он также включает в себя десять худших крупных авиакомпаний.

На протяжении всей своей истории высшие места в рейтинге заняли такие авиаперевозчики, как Bruce Airlines с оценкой 8,12 баллов, Qatar Airways с 8,11 баллом и United Airlines с 8,04 балла. В области, где действуют авиакомпании нашей страны, в тройку лучших вошли Ryanair (6,33/10), Aegean Airlines (5,74/10) и easyJet (5,32/10).