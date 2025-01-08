Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы экспертов по утилизации
Как повышение акцизов скажется на ценах на топливо в 2025 году
Простые правила, чтобы автомобиль не ломался годами
Плутон и Харон: любовная история на просторах Солнечной системы
Волосы как в рекламе: всё что нужно знать о термозащите
Россиянам дали совет по хранению гирлянд не в сезон
Хойя: как ухаживать за тропической красавицей
Как выбрать идеальное место для клубничной грядки
Как приготовить борщ, который выглядит как из ресторана

70 километров от Рима: как добраться до самой необычной смотровой площадки

1:54
Туризм

Это одна из самых живописных панорамных террас в Италии, с которой открывается великолепный вид на удивительное озеро Вико и окружающую его долину. Бельведер Поджо Тринсера предлагает невероятный пейзаж, который способен поразить даже самых искушенных путешественников. Однако мало кто знает о данном месте, откуда открывается вид на небольшое озеро, находящееся на самой большой высоте среди аналогичных водоемов в стране.

Девушки путешествуют на машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушки путешествуют на машине

С панорамной площадки Поджо Тринчера можно наслаждаться видами на озеро Вико даже в облачную погоду. Для того чтобы добраться до этой великолепной террасы, необходимо проехать в район Тусия, к северу от Рима, недалеко от Витербо. Вам следует направиться к озеру Вико — водоему вулканического происхождения, полностью окруженному горами Чимини и покрытыми лесами берегами, которые обладают значительной природной ценностью.

На высоте 800 метров над уровнем моря, прямо над озером, расположена панорамная терраса Поджо Тринсера. Это место предлагает романтичный и захватывающий вид на долину, омывающую озеро, позволяя любоваться водными просторами с высоты, а также горами Монте-Фольяно и Монте-Венере.

Чтобы добраться до Бельведера Поджо Тринсера, пройдите по Провинциальной дороге 81 до перекрестка с Ла-Мадонниной. Затем поверните на Провинциальную дорогу 39, и через несколько километров вы наткнетесь на небольшую поляну, предвещающую ваше прибытие в Бельведер. На этом месте имеется место для парковки, способное вместить 4-5 автомобилей и несколько мотоциклов. После этого вы окажетесь в лесу, который, хотя и не слишком густой, предоставляет захватывающий предварительный обзор панорамы, открывающейся с террасы.

 

 

 

Уточнения

Рим — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Авто
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке Аудио 
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Наука и техника
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Последние материалы
Делаем кошачье дерево своими руками. Вашему питомцу это точно понравится
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива
Подготовь кожу правильно: 5 запретов перед визитом к косметологу
Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году
Как учёные готовятся к новым пандемиям: что помогло в борьбе с COVID-19
Прохор Шаляпин заявил, что готов стать отцом в 70 лет, как Петросян
Опасные предметы в бардачке: уберите их, пока не поздно
Праздничный рыбный пирог, который не оставит никого равнодушным
Что ждёт экономику России в 2025 году
В Зимбабве найден мальчик, переживший пять дней среди хищников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.