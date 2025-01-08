70 километров от Рима: как добраться до самой необычной смотровой площадки

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Это одна из самых живописных панорамных террас в Италии, с которой открывается великолепный вид на удивительное озеро Вико и окружающую его долину. Бельведер Поджо Тринсера предлагает невероятный пейзаж, который способен поразить даже самых искушенных путешественников. Однако мало кто знает о данном месте, откуда открывается вид на небольшое озеро, находящееся на самой большой высоте среди аналогичных водоемов в стране.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушки путешествуют на машине

С панорамной площадки Поджо Тринчера можно наслаждаться видами на озеро Вико даже в облачную погоду. Для того чтобы добраться до этой великолепной террасы, необходимо проехать в район Тусия, к северу от Рима, недалеко от Витербо. Вам следует направиться к озеру Вико — водоему вулканического происхождения, полностью окруженному горами Чимини и покрытыми лесами берегами, которые обладают значительной природной ценностью.

На высоте 800 метров над уровнем моря, прямо над озером, расположена панорамная терраса Поджо Тринсера. Это место предлагает романтичный и захватывающий вид на долину, омывающую озеро, позволяя любоваться водными просторами с высоты, а также горами Монте-Фольяно и Монте-Венере.

Чтобы добраться до Бельведера Поджо Тринсера, пройдите по Провинциальной дороге 81 до перекрестка с Ла-Мадонниной. Затем поверните на Провинциальную дорогу 39, и через несколько километров вы наткнетесь на небольшую поляну, предвещающую ваше прибытие в Бельведер. На этом месте имеется место для парковки, способное вместить 4-5 автомобилей и несколько мотоциклов. После этого вы окажетесь в лесу, который, хотя и не слишком густой, предоставляет захватывающий предварительный обзор панорамы, открывающейся с террасы.

Уточнения

Рим — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.



