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Как организовать комфортные поездки с четвероногими друзьями

2:25
Туризм

Наличие домашнего питомца больше не становится преградой для путешествий.

Собака в автомобиле
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в автомобиле

Сегодня хвостатые пассажиры — обычное дело в поездах, электричках и самолетах.

Если для перелета требуется ветеринарный паспорт, то на железной дороге достаточно соблюдения основных санитарных норм. Эксперты рассказали, что нужно учитывать перед поездкой с четвероногими друзьями.

В 2024 году более 600 тысяч домашних животных путешествовали в поездах дальнего следования вместе с хозяевами, а около 80 тысяч ехали под присмотром проводников, сообщили в РЖД.

Теперь билет для питомца можно оформить на сайте компании, указав его данные. В поезде животное должно находиться в клетке. Для мелких питомцев предусмотрены контейнеры, которые размещаются на местах для ручной клади.

Стоимость поездки зависит от расстояния и типа вагона. Так, путешествие в плацкарте на 100 км обойдется в 460 рублей, а на 2000 км — в 1174 рубля.

При покупке билетов на сайте можно узнать, на каких местах будут ехать другие животные, что позволяет выбрать комфортное соседство. В пресс-службе РЖД отметили, что это помогает минимизировать стресс для питомцев и предотвращает проблемы для аллергиков.

Путешествие с животными на самолете имеет больше нюансов. У каждой авиакомпании свои правила, касающиеся веса и размера переноски, а также пород животных. Например, некоторые компании не принимают собак брахицефальных пород.

Для оформления перевозки на самолете нужно заранее связаться с авиакомпанией. Ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства является обязательным. В поездах такие документы не требуются.

В пригородных электричках и МЦД перевозка животных проще: небольших питомцев можно перевозить в переносках, а крупных собак — на поводке и в наморднике. В наземном городском транспорте правила схожи, но в метро запрещено провозить крупных собак, кроме поводырей.

В такси и каршеринге также существуют ограничения на перевозку животных.

Уточнения

По́езд - состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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